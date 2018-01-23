Фанатский трейлер несуществующего фильма по сериалу “Friends” / “Друзья” приняли за настоящий и посмотрели 50 млн раз, пока его не удалили с Facebook

Неделю назад на YouTube выложили тизер-трейлер полнометражного фильма по сериалу “Friends” / “Друзья”, который рассказывает о судьбе любимых многими героев спустя несколько лет после выхода финальной серии. Видео на канале Smasher было озаглавлено как Friends Reunion Concept, а при его создании использовались кадры из разных сериалов и фильмов, в которых успели сняться актеры сериала, так что всем сведущим было понятно, что речь идет о творчестве фанатов.

Тем не менее, спустя несколько дней тот же ролик (к слову, почти набравший 5 млн просмотров на YouTube) загрузили на Facebook, где довольно неожиданно сработал вирусный эффект и ненастоящий трейлер несуществующего фильма “Friends The Movie” собрал 50 млн просмотров и 700 тысяч репостов.

При этом дело тут не только в большей доверчивости обитателей Facebook по сравнению с Youtube-пользователями. В отличие от видеохостинга, на FB трейлер выдавался за реальный с соответствующей подписью, датой выхода (апрель 2018 года), а опубликовала его юмористическая страница, которая выдавала себя за сообщество фанатов комика Уилла Феррелла. Ко всему прочему, поиск по Facebook также свидетельствовал о том, что трейлер реальный – сразу несколько СМИ успели опубликовать эту новость без достаточной проверки.

На данный момент ролик из Facebook убрали, а сама страница была заблокирована или удалена, однако первоначальная версия трейлера “Friends The Movie” по-прежнему доступна на Youtube.

Напомним, что сериал “Друзья” выходил на канале NBC на протяжении 10 сезонов и 236 серий – с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года. Шоу стало одним из самых известных и популярных в мире и сделало известными всех своих героев в лице Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтта Леблана, Дэвида Швиммера и Лизы Кудроу. Финальную серию “Friends” посмотрели рекордные 52,5 миллиона человек в день премьеры.

P.S. Отметим, что это далеко не первый фанатский трейлер фильма “Друзья” – весьма похожая подборка выходила в 2014 году, собрав 38 млн просмотров на Youtube:

Источник: Business Insider