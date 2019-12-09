Героиня Галь Гадот воссоединяется с Крисом Пайном в первом трейлере фильма «Чудо-женщина 1984» / Wonder Woman 1984





Несравненная Галь Гадот в образе Чудо-женщины возвращается на большой экран, чтобы спасти мир — но на этот раз она не сражается на стороне Союзников в Первой мировой войне.

Первый трейлер продолжения невероятно успешного женского кинокомикса о принцессе амазонок Диане «Чудо-женщина 1984» / Wonder Woman 1984, показанный в рамках бразильского Comic-Con, переносит во времена популярности длинных волос, культовых музыкантов и охотников за привидениями. Это также десятилетие, когда возник драматический конфликт, вошедший в историю XX века как Холодная война. Именно в это время разворачиваются события долгожданного продолжения приключений Чудо-женщины.

Cоавтором сценария, режиссером и продюсером сиквела выступит Пэтти Дженкинс, работавшая над оригинальным фильмом.

Трейлер в оригинале на английском:

В ролике можно увидеть несколько зрелищных боевых сцен, а также трогательные кадры воссоединения героини Галь Гадот с ее возлюбленным — капитаном Стивом Тревором (Крис Пайн). Также в нем появляются и суперзлодеи, коих будет целых два. Первый — заносчивый и коварный миллиардер Максвелл Лорд, которого сыграет Педро Паскаль. По комиксам, Лорд, будучи талантливым изобразителем, не доверяет правительству и пытается всеми силами оградить человечество от людей со сверхспособностями. Вторым антагонистом выступит Гепард. Гепард известен в DC Comics как один из заклятых врагов Wonder Woman, впервые этот персонаж появился в выпуске комиксов Wonder Woman # 6 в 1943 года. Его сыграет Кристен Уиг, наиболее известная по работе в скетч-шоу Saturday Night Live, а также по ролям в фильмах «Девичник в Вегасе», «Марсианин» и «Охотники за привидениями».

На проходящем в Бразилии фестивале Comic-Con Experience исполнительница главной роли Галь Гадот рассказала, что ее героиня «чувствует себя довольно одинокой, она потеряла всех своих друзей за эти годы и просто исполняет свой долг».

Wonder Woman 1984 станет девятым фильмом расширенной Вселенной DC после недавних Shazam! / «Шазам!» (2019) и «Аквамен» / Aquaman. Это будет уже четвертое появление Чудо-женщины в рамках расширенной Вселенной DC, ранее она появлялась в Batman v Superman: Dawn of Justice / «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), первом фильме Wonder Woman / «Чудо-женщина» (2017) и Justice League / «Лига справедливости» (2017).

Премьера фильма «Чудо-женщина 1984» / Wonder Woman 1984 в Украине состоится 4 июня 2020 года.

P.S. Музыка в трейлере: композиция New Order — Blue Monday.