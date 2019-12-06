Google опубликовал свежий видеодайджест YouTube Rewind 2019 и у него уже 2 млн дизлайков

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Вчера утром компания Google опубликовала рейтинги самых популярных YouTube-видео уходящего года, а вечером представила традиционный дайджест YouTube Rewind 2019 с подведением итогов. И как и в прошлом году, свежий Rewind больше разочаровывает, чем радует, если судить по количеству лайков и дизлайков.

Так, на момент написания материала, при 15 млн просмотров ролика зрители поставили 1 млн лайков и 2 млн дизлайков. До прошлогоднего рекорда в 16 млн дизлайков этому видео еще далеко, однако перезапуск формата у команды YouTube явно не задался — комментаторы критикуют все подряд, включая сценарий, дизайн, монтаж, формат и т.п.

Напомним, что в прошлом году YouTube Rewind 2018 оказался настолько неудачным, что один из самых популярных видеоблоггеров мира PewDiePie смонтировал и опубликовал собственную версию дайджеста.

P.S. Здесь можно посмотреть плейлист с наиболее популярными видео 2019 года:

Источник: YouTube