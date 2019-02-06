Международная команда ученых займется созданием «космической конституции», которая среди прочего будет регулировать ведение боевых действий в космосе

Космическое право — территория столь же неизведанная, как и сам космос. Конечно, есть международные соглашения прошлого века, такие как Договор о космосе 1967 года, но многие аспекты деятельности за пределами атмосферы Земли в них не представлены. Например, они ничего не говорят о праве на добычу ископаемых частными компаниями. Кроме того, существующие соглашения запрещают любые военные разработки в космическом пространстве, однако этот запрет уже практически отброшен.

Исправить ситуацию взялась международная команда ученых из Университетов Аделаиды, Нового Южного Уэльса (Австралия), Эксетера (Великобритания) и Небраски (США) в рамках проекта «The Woomera Manual». Исследователи намерены составить «космическую конституцию» — унифицированный правовой документ, объективно описывающий и проясняющий существующие правовые нормы касательно различных операций (в т.ч. — военных) в космосе.

Ученые отмечают, что с каждым годом страны и частные космические компании все больше вкладывают в космос, и разрушение этой инфраструктуры в ходе боестолкновений (например, целенаправленное выведение из строя систем спутниковой навигации противника) может привести к катастрофическим последствиям для всей Земли. При этом военные технологии уже сейчас позволяют перенести вооруженный конфликт за пределы планеты, и поводом для этого может послужить все, что угодно, — в том числе отсутствие ясности в вопросе совместного использования ресурсов Солнечной системы.

«Конфликт в открытом космосе — лишь вопрос времени, — уверена профессор Мелисса де Цварт, представитель Университета Аделаиды. — Проблема в том, что правовые нормы, которые регулируют применение военной силы и вооруженные столкновения в космическом пространстве, сейчас очень туманны. Вот почему The Woomera Manual, который позволит их уточнить, так необходим».

Прогнозируется, что The Woomera Manual станет определяющим документом по военному праву в применении к космосу, а также послужит основой для международного космического законодательства будущего, которое будет обеспечивать безопасность космического пространства.

Проект, в разработке которого примут участие десятки экспертов, планируется завершить к 2020 году.

Напоследок отметим, что свое название The Woomera Manual получил по имени города Вумера в Южной Австралии, откуда в 1967 году страна запустила свой первый спутник, став четвертым государством, вышедшим в космос.

Источники: Politico, hightech.plus