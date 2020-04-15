Новости «королевских битв»: Fortnite отложила выход нового сезона до лета, а PUBG выпустил свежий сезон с обновленной картой Vikendi
Разработчики крупнейших «королевских» битв Fortnite и PUBG практически одновременно сделали объявления о своих играх, при этом в каждом из случаев характер новостей диаметрально противоположный.
Epic Games заявили о «продлении» второго сезона второй главы Fortnite, что на деле обозначает заметную задержку выхода третьего сезона. Изначально текущий сезон должен был завершиться 30 апреля, однако из-за карантинных мер он продлится как минимум до 4 июня.
Разработчики обещают по-прежнему выпускать обновления, новые испытания и бонусы, однако это не сравнится с абсолютно новым сезоном. Отметим, что аудитория Fortnite привыкла к регулярному обновлению контента, так что такая задержка вполне может вызвать отток игроков.
В свою очередь PUBG Corp. объявили о выходе масштабного обновления в рамках нового седьмого сезона PlayerUnknown’s Battleground. Самым заметным нововведением стало возвращение обновленной карты Vikendi, которую убрали из ротации в предыдущем сезоне.
В карте обновили рельеф и снежный покров, переработали города и ориентиры, добавили железную дорогу, облегчающую передвижение по острову, преобразовали «Динопарк» в «Динолэнд» и добавили другие детали. К примеру, новая винтовка Мосина-Нагана аналогична Kar98k по характеристикам, модулям и боеприпасам, но обладает уникальным внешним видом и озвучиванием.
Также в рамках нового сезона будет доступен «Билет выжившего: Холодный фронт». Обновление 7.1 для ПК выйдет 22 апреля (уже доступно на тестовых серверах), варианты для консолей Xbox One и PS4 — неделей позже, 28 апреля 2020 года.