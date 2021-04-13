Paramount отложила премьеры сразу десяти фильмов, включая «Top Gun: Maverick», «Mission: Impossible 7» и «Dungeons & Dragons» (в трех из них играет Том Круз)





Студия Paramount Pictures объявила о масштабном изменении расписания кинопремьер, которое затронуло сразу десять фильмов компании. Показательно, что сразу в трех из десяти перенесенных фильмов играет популярный голливудский актер Том Круз.

Назначенный на лето текущего года (2 июля 2021 года) сиквел серии «Лучший стрелок» под названием «Top Gun: Maverick» с Томом Крузом в главной роли перенесли на 19 ноября 2021 года. В этом слоте ранее располагался еще один боевик с Томом Крузом — седьмая часть шпионской франшизы «Миссия невыполнима» с рабочим названием «Mission: Impossible 7», которую сдвинули на 27 мая 2022 года. Соответственно, следующую часть франшизы «Mission: Impossible 8» перенесли с 4 ноября 2022 года на 7 июля 2023 года.

Фэнтези «Dungeons & Dragons» с Крисом Пайном, Хью Грантом и Реге-Жаном Пейджем сдвинули с 27 мая 2022 года на 3 марта 2023 года. Четвертая часть комедии «Jackass» выйдет лишь чуть позже запланированного, 22 октября 2021 года вместо 3 сентября 2021 года. Спин-офф боевика «G.I. Joe» под названием Snake Eyes с Генри Голдингом в главной роли перенесли в обратном направлении — с 22 октября 2021 года на 23 июля 2021 года.

Сразу четыре грядущих фильма Paramount Pictures, которые оставались без конкретной даты премьеры, наконец получили ее. Итак, пока неназванный биографический фильм о музыкальной группе Bee Gees выйдет 4 ноября 2022 года, очередная часть фантастической серии «Star Trek» — 9 июня 2023 года, экранизация книги «The Shrinking of Treehorn» — 10 ноября 2023 года и неназванный боевик с Райном Рейнольдсом и Джоном Красински — 17 ноября 2023 года.

Напомним, что ранее Paramount Pictures несколько раз переносила премьеру фантастического фильма ужасов Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2» — фильм был готов к показу еще 20 марта 2020 года, однако затем его отложили на год — на 23 апреля 2021 года. В итоге фильм перенесли еще дальше — на 17 сентября 2021 года

Источник: Variety