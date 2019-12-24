ПК — лучшая игровая платформа. Так считают Геральт Генри Кавилл и Илон Маск





В минувшую пятницу в онлайн-кинотеатре Netflix вышел «Ведьмак», долгожданная экранизация популярных фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского, в которой главную роль исполнил небезызвестный актер Генри Кавилл. И пока в сети неустанно обсуждают сериал тематические ресурсы наперебой публикуют интервью со звездой сериала. В одном из них актер затронул весьма одну из самых холиварных тем, связанных с геймингом.

Henry Cavill +1 — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2019

Сам Кавилл неоднократно говорил, что является большим фанатом книг и игр про Ведьмака. И когда обозреватель издания Niche Gamer спросил актера, какую платформу он считает лучшей — Xbox или Playstation, тот без лишних раздумий ответил: «ПК». Затем он объяснил, что отец приобщил его к миру видеоигр с самого раннего возраста. Сам актер никогда не собирал ПК, а просто покупал готовые системы. Но в будущем он планирует бросить себе вызов и сделать это, когда наберется смелости, а его график станет немного посвободнее (кто-нибудь дайте Генри Кавиллу ссылку на рубрику «ПК месяца» на ITC.ua).

После того, как издание Niche Gamer поделилось в своем аккаунте в Twitter ссылкой на интервью с Кавиллом, в тред пришел… Илон Маск, которого, как известно, хлебом не корми, дай в Twitter пообщаться. Глава Tesla и SpaceX первым прокомментировал заявление Кавилла, причем в свойственной ему манере. Предприниматель написал просто «+1», дав всем ясно понять, что в этом вопросе он полностью согласен с Ведьмаком.