Python стал «языком 2018 года» по версии экспертов TIOBE

Эксперты TIOBE назвали Python языком программирования 2018 года.

По словам специалистов, Python сегодня является неотъемлемой частью многих IT-сфер. Он лидирует по использованию в статистике и при создании систем искусственного интеллекта, скриптов и системных тестов, а также широко применяется в веб-разработке и научных вычислениях. Кроме того, именно этот язык программирования преподается в качестве базового в большинстве университетов мира.

Что еще изменилось в рейтинге по сравнению с прошлым годом?

MATLAB с Ruby поменялись местами: первый поднялся к 11 строчке, второй опустился до 18. TypeScript взлетел на целых 118 пунктов и занял 49 место. F# потерял два десятка пунктов, а Alice — все четыре. В то же время, у Kotlin год начался с позитива. Язык поднялся до 31 места, и эксперты считают, что в 2019 году он войдет в топ-20.

Источник: tproger