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Python стал «языком 2018 года» по версии экспертов TIOBE
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Python стал «языком 2018 года» по версии экспертов TIOBE

Python стал «языком 2018 года» по версии экспертов TIOBE

Эксперты TIOBE назвали Python языком программирования 2018 года.

По словам специалистов, Python сегодня является неотъемлемой частью многих IT-сфер. Он лидирует по использованию в статистике и при создании систем искусственного интеллекта, скриптов и системных тестов, а также широко применяется в веб-разработке и научных вычислениях. Кроме того, именно этот язык программирования преподается в качестве базового в большинстве университетов мира.

К слову, Python поднимается на эту вершину уже в третий раз — такой чести не удостаивался еще ни один из языков.

Что еще изменилось в рейтинге по сравнению с прошлым годом?

MATLAB с Ruby поменялись местами: первый поднялся к 11 строчке, второй опустился до 18. TypeScript взлетел на целых 118 пунктов и занял 49 место. F# потерял два десятка пунктов, а Alice — все четыре. В то же время, у Kotlin год начался с позитива. Язык поднялся до 31 места, и эксперты считают, что в 2019 году он войдет в топ-20.

Источник: tproger

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