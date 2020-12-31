Самые популярные материалы на ITC.UA в 2020 году
2020 год заканчивается, а значит наступает время нашего традиционного материала с итогами. Не буду писать про «очень тяжёлый год», думаю в этом плане всё и так понятно, но нельзя не отметить, что были и позитивные моменты, так что будем смотреть в 2021 год с надеждой на лучшее. Что касается ITC.UA, то в этом году наша аудитория выросла до 25 млн уникальных посетителей, которые провели 64,4 млн сеансов, просмотрели больше 100 млн страниц и оставили 619 тыс. комментариев.
Самая популярная операционная система среди читателей сайта всё ещё Android с долей 62,5%, второе место занимает Windows – 21,18%, третье iOS – 12,66%, четвёртое macOS – 2,28%, пятое Linux – 0,92%. Интересно, что почти 8 тыс. человек заходили на сайт с Windows Phone, а почти 3 тыс. с PlayStation 4.
Самым популярным браузером среди читателей ITC.UA остаётся Chrome, его используют больше 72% посетителей сайта. Следом идёт Safari с долей 11,26%, дальше Opera – 3,3%. К сожалению, Firefox в последние годы сдал свои позиции, на него приходится 2,15% пользователей. Правда, ситуация у браузера Microsoft Edge пока ещё хуже, его использует всего 0,5% читателей ITC.UA.
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Подводя итоги, редакция ITC.UA выражает огромную благодарность вам, наши дорогие читатели, без вас ничего бы этого не было. Спасибо, что нас читаете, комментируете и поддерживаете. С Наступающим Новым годом! 🥳
P.S. Как обычно, у редакции нет каникул, материалы на сайте продолжают выходить и на праздниках, так что не забывайте к нам заходить 🙂
С наилучшими пожеланиями, ваша редакция ITC.UA