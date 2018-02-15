Steam запустил распродажу Lunar New Year Sale / “Лунный Новый год” (по 19 февраля) и обновил списки желаемого

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Как мы и предполагали ранее, сервис Steam запустил распродажу «Лунный новый год» / Lunar New Year Sale, а также обновил функциональность “Списков желаемого” (Wishlist).

Распродажа уже стартовала, при этом продлится она до понедельника 19 февраля 2018 года.

Сервис Steam также улучшил “Списки желаемого”, позволив сортировать игры по предпочтению, дате добавления и выхода, а также продажам и обзорам. Также можно воспользоваться дополнительными фильтрами, которые выделят игры в соответствии с ценой, размером скидки, платформой или форматом (ранний доступ или релиз).

Также с сегодняшнего дня по 5 марта можно будет бесплатно поиграть в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Отметим, что помимо крупнейших распродаж, которые Steam традиционно проводит летом и зимой, сервис также иногда предлагает игрокам менее масштабные тематические акции, посвященные виртуальной реальности, аниме, Хэллоуину, Черной Пятнице и т.д.

Источник: Steam