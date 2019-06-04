В Австралии заработала первая в стране ветка метро — по ней пустили робопоезда

Строительство ветки, а также депо началось в октябре 2016 года и закончилось в конце 2018. Линия проходит через 13 станций. На ней курсируют 22 беспилотных поезда Alstom Metropolis, состоящие из шести трехдверных двусторонних вагонов. Каждый робосостав вмещает в себя 1,1 тысячи человек.

Салоны поездов оборудованы системой видеонаблюдения, аварийными интеркомами и интерактивными информаторами, на которых отображается различная информация о текущей поездке. Кроме того, в составах реализована технология Urbalis 400, позволяющая автоматике оперировать дверьми вагонов, определять препятствия и различные спецсигналы без участия человека. Интервал между робопоездами в часы пик составляет 4 минуты.

Тесты автономных систем сиднейского метрополитена стартовали в январе.

Согласно проектной документации, техническое обслуживание метрополитена в течение 15 лет будет осуществлять Alstom. При этом для отслеживания состояния контактной сети, рельсов и самих поездов компания задействует автономную систему, состоящую из датчиков и ИИ-алгоритмов.

Запуск метрополитена не обошелся без курьезов: один из робопоездов вскоре невозбранно поломался, плюс не всегда в составах открывались двери (из-за чего пассажиры пропускали свои остановки).

Напоследок отметим, что к 2024 году планируется достроить вторую ветку, начало которой будет соединено с концом первой. В результате общая протяженность сиднейского метро составит 66 километров; оно будет состоять из 31 станции.