В новых «Мстителях», собравших по всему миру уже более $1 млрд, нашли «пасхалку». Она связывает фильм с 15 сериалами, включая «Бэтмена» 60-х годов

Как известно, 25-27 апреля по всему миру начали показывать фильм Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности» про супергероев Marvel. С тех пор фанаты Marvel не перестают обсуждать этот фильм, тщательно разбирая его на фрагменты с целью обнаружения каких-то скрытых деталей и намеков на продолжение. В данном случае сработала известна поговорка «Кто ищет — тот всегда найдет!», но прежде – небольшое отступление.

В нашей рецензии на девятнадцатый фильм Вселенной Marvel Cinematic Universe, мы отмечали, что фантастические сборы и успех – очевидная очевидность в случае Avengers: Infinity War. Отчасти поэтому и не писали, что за первые выходные новые «Мстители» побили оба рекорда кассовых сборов – в США и по всему миру. Кстати говоря, на этих выходных кассовые сборы фильма по всему миру превысили $1 млрд, но то ли еще будет. Этот рубеж фильм братьев Руссо взял за рекордные 11 дней, у предыдущего рекордсмена — The Force Awakens — на это ушло на день больше (12 дней с дня премьеры).

Возвращаясь к теме, в одной из сцен фильма можно увидеть персонажа по имени Тобиас Функе (Tobias Fünke) из сериала «Замедленное развитие». Заметить его довольно сложно, так как появляется он лишь на мгновение, да и то на заднем плане. Но ничто не ускользнет от острого глаза упорных фанатов. Персонаж также упоминается в официальных титрах.

Знающие пользователи объяснили, что эта пасхалка не просто является отсылкой к пилотному эпизоду «Замедленного развития», который тоже сняли братья Руссо. По их мнению, считают, соединив «Войну бесконечности» с «Замедленным развитием» через Функе, авторы переместили кинематографическую вселенную Marvel в тот же вымышленный мир, где существует вселенная тв-сериалов, а внутри нее есть свои кроссоверы. Они связали фильм с 15 сериалами и пойдя по следу пришли вплоть до «Бэтмена» 60-х годов. Наглядно проследить связь Avengers: Infinity War с Бэтменом можно по изображению ниже:

Добавим, что персонаж Функе впервые возник в сериале «Убойный отдел» и стал известен тем, что появился ещё в 9 тв-шоу, по сути, объединив их все своим присутствием.

Источник: Gizmodo, TJ и The Verge