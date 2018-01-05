Видео дня: Электрокроссовер Tesla Model X вытаскивает огромный дизельный тягач из снежного плена

После вчерашней публикации о количестве приобретенных электромобилей в Норвегии (напомним, 52% от всех автомобилей) в комментариях выражали сомнения по поводу оправданности такой покупки в холодном климате. Сегодня в сети появилось видео, где наглядно показано, как именно может себя проявить Tesla в условиях суровой зимы.

Сразу отметим, что история произошла не в Норвегии, а США (Северная Каролина). Однако именно сейчас там такие условия, к которым привыкли норвежцы – в некоторых районах страны температура опустилась до -40 градусов по Цельсию, а снежные бури идут даже там, где их обычно нет.

Обычный американец снял на видео, как его друг вытаскивает застрявшую машину из снежного плена. Звучит вполне обыденно, если не учитывать, что тягачом выступил семейный кроссовер Tesla Model X, а жертвой – массивный дизельный грузовик (мы же понимаем, что электрический Tesla Semi спокойно выехал бы самостоятельно). Более того, по словам случайного оператора, дорога в этом месте идет в горку, что еще более усложняло задачу электромобиля.

Отметим, что по официальным данным Tesla Model X может буксировать прицеп с максимальным весом до 5000 фунтов (около 2,3 тонн), однако масса дизельного грузовика в разы больше. Впрочем, в топовой версии электрокроссовер обладает мощностью в 774 л.с. и крутящим моментом в 967 Нм, что в комплекте с полным приводом и системой контроля тяги позволило с успехом решить поставленную задачу.

Источник: Electrek