Марсоход Perseverance заснял солнечное гало — невиданное ранее на планете оптическое явление наблюдалось на протяжении 3,3 часа

Солнечное гало неоднократно фиксировали в небе над Землей, однако на Марсе засняли впервые.

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Чаще всего оно появляется в форме кольца, дуги, светового столба или алмазной пыли вокруг Солнца или Луны. С нашей планеты его можно заметить довольно часто, а вот зафиксированное явление на Марсе — уникально.

Гало радиусом 22° было замечено 15 декабря 2021 года, на 292-й сол (солнечные сутки на Марсе) миссии Perseverance на красной планете. 4 камеры марсохода на шести длинах волн наблюдали ореол на протяжении 3,3 часов.

Явление зафиксировано в период необычайно облачной погоды на планете в том месте, где пребывал марсоход — кратере Езеро.

Внешний вид и размер гало указывали на то, что образовавшиеся в этот период облака состоят из шестиугольных кристаллов льда и имеют значительно большие размеры, чем большинство таких облаков на Марсе, что и позволило сформировать солнечный ореол.

Планетолог Марк Леммон в первые секунды посчитал изображения «ложной тревогой», однако позже ученые подтвердили, что именно вода, а не пыль привела к образованию кольца на снимках.

Марсоход Perseverance приземлился на Марсе в феврале 2021 года. Его главная миссия — поиск признаков древней микробной жизни на планете. Perseverance исследует геологию и климат планеты, а также проложит путь к изучению Красной планеты человеком и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских пород и реголита (разбитых камней и пыли).

