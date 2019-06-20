24 июня ракета Falcon Heavy вместе с другим грузом доставит на орбиту атомные часы для глубокого космоса Deep Space Atomic Clock





Американское аэрокосмическое агентство планирует испытать новый способ навигации космического корабля в космосе, запустив инструмент под названием Deep Space Atomic Clock (атомные часы для глубокого космоса). Это устройство размером с тостер отправится на спутнике Orbital Test Bed, который будет доставлен на орбиту вместе с двумя десятками других военных, правительственных и исследовательских спутников ракетой Falcon Heavy 24 июня.

The 3700 kg Integrated Payload Stack (IPS) for #STP2 has been completed! Have a look before it blasts off on the first #DoD Falcon Heavy launch! #SMC #SpaceStartsHere pic.twitter.com/sEUUDx5ksw — AF SMC (@AF_SMC) June 18, 2019

Специалистам Лаборатории реактивного движения NASA потребовалось два десятилетия, чтобы разработать технологию и убедиться, что она в 50 раз точнее, чем часы GPS. Это погрешность примерно в 1 секунду каждые 10 миллионов лет. На текущий момент космические корабли используют двустороннюю ретрансляционную систему, которая передаёт сигнал кораблю, а тот в свою очередь возвращает его обратно. Сверхточные атомные часы на Земле измеряют сколько времени понадобится сигналу и таким образом выясняют его местоположение, скорость и направление. Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от того, как далеко находится космический корабль. Вот почему нам нужна технология, которая позволит астронавтам знать, где они находятся в текущий момент и быстро менять курс при необходимости.

Deep Space Atomic Clock рассчитывает местоположение и маршрут корабля, используя только сигналы, которые он получает с Земли – ему больше не нужно возвращать сигналы обратно. Эта технология также может быть использована для создания сети, подобной GPS, на орбитах других планет, например, на Марсе. Кроме того, это может улучшить точность GPS и на Земле.

Атомные часы пробудут в космосе в течение года, чтобы помочь NASA выяснить, могут ли они оставаться стабильными на орбите. Если все пройдёт хорошо, их можно будет использовать для космических миссий в 2030-х годах.

Источник: Engadget