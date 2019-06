24 июня ракета Falcon Heavy вместе с другим грузом доставит на орбиту атомные часы для глубокого космоса Deep Space Atomic Clock

Американское аэрокосмическое агентство планирует испытать новый способ навигации космического корабля в космосе, запустив инструмент под названием Deep Space Atomic Clock (атомные часы для глубокого космоса). Это устройство размером с тостер отправится на спутнике Orbital Test Bed, который будет доставлен на орбиту вместе с двумя десятками других военных, правительственных и исследовательских спутников ракетой Falcon Heavy 24 июня.

The 3700 kg Integrated Payload Stack (IPS) for #STP2 has been completed! Have a look before it blasts off on the first #DoD Falcon Heavy launch! #SMC #SpaceStartsHere pic.twitter.com/sEUUDx5ksw

— AF SMC (@AF_SMC) June 18, 2019