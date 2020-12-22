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81% в играх и 72% в приложениях: прирост производительности процессоров AMD с архитектурой Zen3 над Zen первого поколения

81% в играх и 72% в приложениях: прирост производительности процессоров AMD с архитектурой Zen3 над Zen первого поколения

81% в играх и 72% в приложениях: прирост производительности процессоров AMD с архитектурой Zen3 над Zen первого поколения


Немецкий ресурс провёл сравнение четырёх процессоров Ryzen различных поколений. Благодаря этому можно наглядно оценить прирост производительности чипов как при последовательной смене поколений, так и глобальный прирост – от первого поколения архитектуры Zen (2016 года) до нынешней Zen3. Примерно такой прирост производительности могут ощутить пользователи, если сейчас заменят чип Ryzen первого поколения на наиболее актуальное решение.

81% в играх и 72% в приложениях: прирост производительности процессоров AMD с архитектурой Zen3 над Zen первого поколения

Для тестирования были отобраны процессоры с одинаковой конфигурацией вычислительных ядер (8) и поддерживаемых потоков инструкций (16). Для тестирования использовались материнские платы на базе чипсетов X470 и X570 (в зависимости от поддержки процессоров). Также следует отметить, что частота памяти была установлена в соответствии с возможностями поддержки архитектуры AMD Zen. Отметим, первое поколение поддерживало только память с частотой 2666 МГц, Zen+ обладала поддержкой памяти с частотой 2933 МГц, а последние два поколения (Zen2 и Zen3) поддерживают память DDR4 с частотой до 3200 МГц. Память может иметь большое влияние на производительность процессора AMD Ryzen.

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Как свидетельствуют результаты тестирования ресурса Golem, новый процессор AMD Ryzen 7 5800X обеспечивает прирост производительности на уровне 80,9% по сравнению с чипом the Ryzen 7 1800X в 7 протестированных играх. При выполнении приложений процессор последнего поколения оказался на 72,2% быстрее, чем решение первого поколения.

ПроцессорЧастотаПриложенияПриростИгры (к/с)Игры (1%)Прирост
Ryzen 7 5800X (Zen3)3,8/4,7 ГГц189,0%27%175,7%184,2%25%
Ryzen 7 3800X (Zen2)3,8/4,4 ГГц148,4%28%141,5%147,6%20%
Ryzen 7 2700X (Zen+)3,7/4,35 ГГц116,1%16%119,7%123,1%23%
Ryzen 7 1800X (Zen)3,6/4,1 ГГц100%100%100%

На основании результатов этого тестирования ресурс 3DCenter подготовил сравнительную таблицу, в которой отображены данные о приросте производительности как при последовательной смене поколений процессоров AMD Ryzen, так и по сравнению с базовым процессором первого поколения для чипов каждого последующего поколения. При составлении этой таблицы принимались во внимание индивидуальные результаты тестов, и данные в таблице немного отличаются от результатов Golem, хотя расхождения небольшие.

Источник: videocardz

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