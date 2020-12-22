81% в играх и 72% в приложениях: прирост производительности процессоров AMD с архитектурой Zen3 над Zen первого поколения





Немецкий ресурс провёл сравнение четырёх процессоров Ryzen различных поколений. Благодаря этому можно наглядно оценить прирост производительности чипов как при последовательной смене поколений, так и глобальный прирост – от первого поколения архитектуры Zen (2016 года) до нынешней Zen3. Примерно такой прирост производительности могут ощутить пользователи, если сейчас заменят чип Ryzen первого поколения на наиболее актуальное решение.

Для тестирования были отобраны процессоры с одинаковой конфигурацией вычислительных ядер (8) и поддерживаемых потоков инструкций (16). Для тестирования использовались материнские платы на базе чипсетов X470 и X570 (в зависимости от поддержки процессоров). Также следует отметить, что частота памяти была установлена в соответствии с возможностями поддержки архитектуры AMD Zen. Отметим, первое поколение поддерживало только память с частотой 2666 МГц, Zen+ обладала поддержкой памяти с частотой 2933 МГц, а последние два поколения (Zen2 и Zen3) поддерживают память DDR4 с частотой до 3200 МГц. Память может иметь большое влияние на производительность процессора AMD Ryzen.

Как свидетельствуют результаты тестирования ресурса Golem, новый процессор AMD Ryzen 7 5800X обеспечивает прирост производительности на уровне 80,9% по сравнению с чипом the Ryzen 7 1800X в 7 протестированных играх. При выполнении приложений процессор последнего поколения оказался на 72,2% быстрее, чем решение первого поколения.

Процессор Частота Приложения Прирост Игры (к/с) Игры (1%) Прирост Ryzen 7 5800X (Zen3) 3,8/4,7 ГГц 189,0% 27% 175,7% 184,2% 25% Ryzen 7 3800X (Zen2) 3,8/4,4 ГГц 148,4% 28% 141,5% 147,6% 20% Ryzen 7 2700X (Zen+) 3,7/4,35 ГГц 116,1% 16% 119,7% 123,1% 23% Ryzen 7 1800X (Zen) 3,6/4,1 ГГц 100% – 100% 100% –

На основании результатов этого тестирования ресурс 3DCenter подготовил сравнительную таблицу, в которой отображены данные о приросте производительности как при последовательной смене поколений процессоров AMD Ryzen, так и по сравнению с базовым процессором первого поколения для чипов каждого последующего поколения. При составлении этой таблицы принимались во внимание индивидуальные результаты тестов, и данные в таблице немного отличаются от результатов Golem, хотя расхождения небольшие.

Источник: videocardz