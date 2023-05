Amazon снова занялась разработкой MMO-игры по «Властелину колец»

Amazon предпринимает еще одну попытку создать многопользовательскую игру по «Властелину колец». Компания объявила, что она сотрудничает с Embracer Group — владельцем прав интеллектуальной собственности на «Властелина колец» и «Хоббита» — для новой MMO с открытым миром, действие которой происходит в Средиземье.

Курс Data Scientist. Ставай топовим спеціалістом за 3 місяці. Курс ведемо українською . Хочу!

Разработку новой игры возглавит студия Amazon Orange County, та же команда, что и MMO New World. На текущий момент игра находится «на ранних стадиях производства». Она выйдет на ПК и консолях, но Amazon пока не уточняет, когда ожидается её релиз.

Это будет вторая попытка Amazon создать ММО по «Властелину колец». Ранее в 2019 году компания объявила о своих планах по созданию такой игры, но 2 года спустя проект отменили. Отметим, у Amazon есть сериал «Властелин колец: Кольца власти», демонстрируемый в сервисе Prime Video. Однако компания заявляет, что он не имеет никакого отношения к предстоящей MMO-игре, разрабатываемой Amazon Games.

Для поклонников мира «Властелина колец» сейчас отличное время, чтобы окунуться в игры, повествующие о Средиземье. Недавно EA выпустила мобильную игру Heroes of Middle-earth, позже году должна выйти приключенческая игра Gollum. Weta Workshop занимается разработкой игры в фэнтезийной вселенной. Между тем всё ещё развивается ММО The Lord of the Rings Online.

Источник: The Verge