Новости Устройства 21.08.2023 в 13:26

Apple начала разработку A19 Bionic и M5 – будущих процессоров для iPhone и Mac

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Несмотря на то, что еще не вышли процессоры Apple A17 Bionic и M3, компания уже активно работает над будущими чипами, которые появятся на рынке лишь через несколько лет. Судя по данным недавней утечки, технологический гигант разрабатывает процессоры A19 Bionic и M5. Это означает, что работы по созданию моделей A18 Bionic и M4 уже близки к своему завершению.

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Доказательства того, что Apple работает над чипами следующего поколения для различных устройств, представлены в виде идентификаторов CPU. Соответствующую информацию опубликовал пользователь @_orangera1n в соцсети X. Судя по этим сведениям, уже ведутся работы над процессорами A19 Bionic и M5. При этом у A19 Bionic может быть только одна версия, в то время как M5 в конечном итоге получит несколько модификаций, включая более функциональные варианты Pro, Max и Ultra.

Как правило, крупные технологические компании заблаговременно начинают разработку своих чипов будущих поколений. В некоторых случаях от первых разработок до выхода готового устройства на рынок может проходить до 5 лет. Как ожидается, новые процессоры Apple A19 Bionic и M5 будут выпущены в 2025 году.

Однако на пути к их массовому производству предстоит хорошо потрудиться и производственному партнеру. В соответствии с планом, Apple намерена воспользоваться преимуществами 2-нм техпроцесса TSMC для изготовления этих процессоров. Сообщается, что пробное производство находится в стадии реализации. При этом первоначальные производственные партии чипов, изготовленных по нормам 2-нм техпроцесса, могут быть зарезервированы исключительно за Apple.

Источник: wccftech

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