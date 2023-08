Apple начала разработку A19 Bionic и M5 – будущих процессоров для iPhone и Mac

Несмотря на то, что еще не вышли процессоры Apple A17 Bionic и M3, компания уже активно работает над будущими чипами, которые появятся на рынке лишь через несколько лет. Судя по данным недавней утечки, технологический гигант разрабатывает процессоры A19 Bionic и M5. Это означает, что работы по созданию моделей A18 Bionic и M4 уже близки к своему завершению.

Доказательства того, что Apple работает над чипами следующего поколения для различных устройств, представлены в виде идентификаторов CPU. Соответствующую информацию опубликовал пользователь @_orangera1n в соцсети X. Судя по этим сведениям, уже ведутся работы над процессорами A19 Bionic и M5. При этом у A19 Bionic может быть только одна версия, в то время как M5 в конечном итоге получит несколько модификаций, включая более функциональные варианты Pro, Max и Ultra.

It appears that apple has started work on the A19 and M5 Pro/Max/Ultra SOCs

Also I wonder what 0x6033/0x6034 are pic.twitter.com/C8f5vcrlFv

— Ellie 🔥🌸 #DownWithRose #MollySupport #MizuSuprt (@_orangera1n) August 20, 2023