Трейлер байопика «Совершенный незнакомец» — с Тимоти Шаламе в роли музыканта Боба Дилана

Режиссер Джеймс Мэнголд снял биографический фильм A Complete Unknown / «Совершенный незнакомец», посвященный жизни и творчеству легендарного американского музыканта Боба Дилана. Главную роль в фильме исполняет молодой актер Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Дюна» и «Назови меня своим именем».

Фильм сосредоточен на переломном моменте в карьере Боба Дилана, когда он отказался от фолк-музыки и перешел к использованию электрических инструментов. Этот переход вызвал бурную реакцию среди его поклонников.

Трейлер фильма A Complete Unknown / «Совершенный незнакомец» демонстрирует, как Шаламе поет песню Girl From the North Country, когда он прибывает из Миннесоты в Нью-Йорк. Главный герой начинает сближаться с другой фолк-певицей Джоан Баэз (которую играет Моника Барбаро), и между ними возникает роман.

«Твои песни похожи на картину маслом в кабинете дантиста», — говорит он ей, держа гитару и лежа без рубашки в постели.

На что он получает ответ Баэз:

«Ты такой мудак, Боб».

В трейлере также есть кадры дуэта Дилана и Баэз на фольклорном фестивале в Монтерее 1963 года. Назревает любовный треугольник, когда Эль Фаннинг появляется в роли Сильви Руссо, вымышленной версии тогдашней девушки Дилана Сьюз Ротоло, которая появляется на обложке альбома The Freewheelin’ Bob Dylan.

Дилан постепенно разочаровывается тем, что его считают голосом песни Blowin’ in the Wind. Он все меняет, взяв электрическую гитару и спев песню Like a Rolling Stone. Из-за такой резкой перемены лагерь его поклонников раскалывается пополам.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy. Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків. Записатися на курс

Эксперты по творчеству Боба Дилана выразили осторожный оптимизм относительно фильма A Complete Unknown / «Полная неизвестность», высоко оценив исполнение Шаламе песни A Hard Rain’s A-Gonna Fall.

Сценарий к фильму A Complete Unknown / «Совершенный незнакомец» написали Менгольд и Джей Кокс на основе книги Элайджа Уолда «Dylan Goes Electric!» 2015 года. Остальные актеры включают Эдварда Нортона в роли Пита Сигера, Бойда Холбрука в роли Джонни Кэша, П. Дж. Бирна в роли Гарольда Левенталя, Скута МакНейри в роли Вуди Гатри, Дэна Фоглера в роли Альберта Гроссмана и Уилла Харрисона в роли Боба Нойвирта и других.

Фильм A Complete Unknown / «Полная неизвестность» выйдет в прокат 25 декабря.

Источник: variety