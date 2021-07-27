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Bosch использует датчики Volkswagen Golf 8, чтобы создавать многослойные дорожные профили для автономных автомобилей

Bosch использует датчики Volkswagen Golf 8, чтобы создавать многослойные дорожные профили для автономных автомобилей

Bosch использует датчики Volkswagen Golf 8, чтобы создавать многослойные дорожные профили для автономных автомобилей


Немецкие компании Bosch и VW рассказали, что используют «коллективный разум» автомобилей Volkswagen Golf 8 для сбора данных в реальном времени для создания дорожных профилей. Облачные решения используют данные с датчиков, отслеживающих обстановку в пространстве, чтобы постоянно обновлять многослойные карты высокого разрешения. Это критически важная функция для автомобилей, обладающих возможностью двигаться автономно.

Когда в будущем автомобили начнут передвигаться самостоятельно, им потребуются сверхточные цифровые карты, а также возможность максимально точно определять своё местоположение в пространстве. Это именно то, что предлагают дорожные профили Bosch: используя информацию, поступающую с радарных и видео-датчиков, а также с различных датчиков движения транспортного средства, они дополняют обычные навигационные карты дополнительными слоями для более точного контроля движения. Все эти дополнительные слои полностью совместимы с обычными форматами карт.

Bosch использует датчики Volkswagen Golf 8, чтобы создавать многослойные дорожные профили для автономных автомобилей

Данные, получаемые в реальном времени, используются Bosch для дополнительной прорисовки слоёв. Начиная с 2023 года транспортные средства получат дорожные профили Bosch вместе с базовым набором цифровых сервисов. Bosch планирует использовать поступающие данные для непрерывного расширения и обновления профилей. Полный потенциал многослойных карт раскрывается только в транспортных средствах со вторым уровнем автономности и выше, однако они также дают преимущества и более простым автомобилям.

Находясь в дороге, автомобили Volkswagen Golf 8 (позже к ним добавят и другие модели) используют различные датчики для сбора информации о таких отличительных чертах своего пути, как дорожные знаки, отбойники, ямы и полосы разметки. Далее каждый автомобиль с помощью облачных решений VW анонимно отсылает эти данные в облачное хранилище Bosch. Отправляются только те данные, которые относятся к прорисовке дополнительных слоёв карт. На базе полученной информации в облачном хранилище Bosch создаются дорожные профили, являющиеся цифровыми двойниками окружающего автомобиль пространства.

Благодаря дорожным профилям Bosch, транспортное средство может более точно определять своё местоположение в пространстве: каждый автомобиль в реальном времени сравнивает данные, поступающие с датчиков, с цифровой копией пространства. Такое сопоставление позволяет определять, например, позицию в полосе движения с точностью до нескольких десятков сантиметров относительно высокоточной карты. Использование радарных сенсоров позволяет добиваться высокой точности локализации даже в таких сложных погодных условиях, как туман, дождь и снегопад, когда видео-датчики бессильны.

Bosch использует датчики Volkswagen Golf 8, чтобы создавать многослойные дорожные профили для автономных автомобилей

Дорожные профили также позволяют сделать перемещение автономных автомобилей в продольном и поперечном направлениях более безопасным и комфортным, так как они содержат не только информацию об отличительных чертах дороги, но и о её геометрических параметрах, расположении полос, дорожных знаках и установленных скоростных ограничениях. При этом они включают даже такую специфичную информацию, как поведение водителей на данном участке дороги.

Например, какую траекторию движения водитель выбирает в данном повороте? За сколько метров до перекрёстка люди начинают тормозить? Как они себя ведут, совершая перестроение из полосы в полосу до поворота? Чтобы ответить на все эти вопросы, система использует данные с датчиков движения: скорость, угол поворота, скорость вращения колёс. В будущем дорожные профили начнут предоставлять эти же данные транспортным средствам, что помочь сделать автономное вождение максимально естественным, комфортным и безопасным, насколько это возможно.

Источник: Bosch

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