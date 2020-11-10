Будущие мамы оценят. Garmin запустил новый сервис для отслеживания беременности

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Популярный производитель спортивных умных часов Garmin анонсировал запуск нового сервиса под говорящим названием Pregnancy Tracking, который должны оценить представительницы прекрасного пола, готовящиеся стать мамами.

Фирменное приложение Pregnancy Tracking, которое уже доступно в магазине Connect IQ для широкого списка умных часов и фитнес-трекеров Garmin, будущие мамы могут не только отслеживать прогресс в достижении различных спортивных целей, но и получать рекомендации касательно улучшения своего здоровья до наступления родов.

Сервис предлагает набор базовых функций для измерения прогресса в зависимости от этапа беременности (можно даже сравнивать размер плода с фруктами и овощами), но выделяется на фоне остальных способностью адаптироваться к меняющемуся телу.

С помощью специальной карточки беременности можно удобно отлеживать показатели здоровья и прогресс на протяжении всей беременности. Разработчики предусмотрели возможность настраивать оповещения о частоте пульса, отслеживать гидратацию и приостановления тренировок.

«Следите за физическими и эмоциональными изменениями, такими как боль в спине, тяга к сладкому, тошнота, перепады настроения и многое другое, которые вы будете испытывать каждый день. Вы даже можете делать заметки и отслеживать уровень глюкозы в крови и движения ребенка. Индивидуальные напоминания помогут вам не забыть записывать симптомы, пить воду, выполнять упражнения Кегеля и многое другое. Вы также увидите 4-недельную сводку зарегистрированных вами данных, что полезно для проверки.»‎. Garmin

Всего сервис позволяет отслеживать более 30 показателей и симптомов. Отдельным приложением Garmin предлагает таймер схваток для отслеживания продолжительности и частоты схваток.

Приложение Pregnancy Tracking совместимо с мобильными устройствами Android версии не ниже 6.0 и iOS версии не ниже iOS 12.