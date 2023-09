Часть разработчика Need for Speed Criterion Games перевели на Battlefield

Electronic Arts всеми силами пытается поддержать серию шутеров от первого лица Battlefield. С этой целью она перевела студию Criterion Games, разработчика Need for Speed, из своего спортивного подразделения в EA Entertainment. Частина команды Criterion будет работать с DICE, Ripple Effect и Ridgeline над играми Battlefield, тогда как «основная группа» продолжит работу над Need for Speed.

Criterion уже имеет опыт работы с Battlefield, ведь в течение многих лет работала над транспортными средствами для этой игры, передает Engadget. Поэтому студия логично подходит для работы над франшизой.

Опыт Criterion в разработке Battlefield, наши технологии и создание захватывающего игрового процесса окажут немедленное положительное влияние, поскольку мы продолжаем работать над Battlefield 2042 и продолжаем пре-продакшн над связанной вселенной Battlefield,

— Винс Зампелла, возглавляющий команды Apex Legends, Star Wars Jedi, Battlefield и Need for Speed.

Похоже EA нуждается в еще одной очень успешной франшизе, на которую она может положиться в долгосрочной перспективе наряду с EA FC (бывшая FIFA), Madden, Apex Legends и The Sims. И среди двух легендарных франшиз, у которых есть потенциал для этого, Electronic Arts делает ставку на конкурента Call of Duty.