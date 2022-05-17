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Coinbase обновила мобильное приложение, добавив кошелек, доступ к DeFi и браузер

Coinbase обновила мобильное приложение, добавив кошелек, доступ к DeFi и браузер

Крупнейшая криптобиржа Coinbase, на которой зарегистрированы 90 млн аккаунтов, открыла для «небольшой части» пользователей доступ к децентрализованным приложениям (DApp) на основе Ethereum из собственного приложения Coinbase.

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Это новое дополнение поможет пользователям покупать NFT на различных торговых площадках, включая собственные платформы NFT OpenSea и Coinbase, торговать на децентрализованных биржах, а также через платформы DeFi получать или погашать кредиты. Эти функции будут реализованы с помощью нового кошелька и браузера Coinbase DApp.

Кошельки от Coinbase также получат функцию совместного хранения, чего нет в других децентрализованных кошельках.

«Если вы потеряете доступ к своему устройству, ключ к вашему кошельку Dapp будет в безопасности, и поддержка Coinbase поможет в восстановлении ключа».

Директор по управлению продуктами Coinbase Риши Дин

Компания заявила, что сначала развернет новый сервис на базе Android для ограниченного числа пользователей в Соединенных Штатах, а в ближайшее время планирует распространить его на всех пользователей и платформы.

Для биржи это уже второй крупный запуск за месяц. Ранее была открыта торговая площадка Coinbase NFT, показавшая скромные результаты: 150 транзакций в первый день и торгов на $75 тыс.

Coinbase в первом квартале испытала падение рынка и даже зафиксировала первый чистый убыток. Если за первый квартал 2021 года биржа получила $1,6 млрд, в этом годе выручка упала на 27% до $1,1 млрд.

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