Coinbase обновила мобильное приложение, добавив кошелек, доступ к DeFi и браузер

Крупнейшая криптобиржа Coinbase, на которой зарегистрированы 90 млн аккаунтов, открыла для «небольшой части» пользователей доступ к децентрализованным приложениям (DApp) на основе Ethereum из собственного приложения Coinbase.

Today, we’re starting to make it dramatically easier for users to access & engage in web3 right from the @coinbase app! 🔥 #NoMoreKeys #JustGettingStarted #KeepBuilding https://t.co/7K3lZ6kKAs

Это новое дополнение поможет пользователям покупать NFT на различных торговых площадках, включая собственные платформы NFT OpenSea и Coinbase, торговать на децентрализованных биржах, а также через платформы DeFi получать или погашать кредиты. Эти функции будут реализованы с помощью нового кошелька и браузера Coinbase DApp.

Кошельки от Coinbase также получат функцию совместного хранения, чего нет в других децентрализованных кошельках.

Coinbase announced to allow some users to access Ethereum-based dapps directly from the Coinbase app, like opensea like Uniswap and Sushiswap, Curve and Compound. The ‘key’ is splited between you and Coinbase and Coinbase can assist in recovery. https://t.co/T9TtScaziu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 17, 2022