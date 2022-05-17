Coinbase обновила мобильное приложение, добавив кошелек, доступ к DeFi и браузер

Крупнейшая криптобиржа Coinbase, на которой зарегистрированы 90 млн аккаунтов, открыла для «небольшой части» пользователей доступ к децентрализованным приложениям (DApp) на основе Ethereum из собственного приложения Coinbase.

Это новое дополнение поможет пользователям покупать NFT на различных торговых площадках, включая собственные платформы NFT OpenSea и Coinbase, торговать на децентрализованных биржах, а также через платформы DeFi получать или погашать кредиты. Эти функции будут реализованы с помощью нового кошелька и браузера Coinbase DApp.

Кошельки от Coinbase также получат функцию совместного хранения, чего нет в других децентрализованных кошельках.

Coinbase announced to allow some users to access Ethereum-based dapps directly from the Coinbase app, like opensea like Uniswap and Sushiswap, Curve and Compound. The ‘key’ is splited between you and Coinbase and Coinbase can assist in recovery. https://t.co/T9TtScaziu — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 17, 2022

«Если вы потеряете доступ к своему устройству, ключ к вашему кошельку Dapp будет в безопасности, и поддержка Coinbase поможет в восстановлении ключа». Директор по управлению продуктами Coinbase Риши Дин

Компания заявила, что сначала развернет новый сервис на базе Android для ограниченного числа пользователей в Соединенных Штатах, а в ближайшее время планирует распространить его на всех пользователей и платформы.

Для биржи это уже второй крупный запуск за месяц. Ранее была открыта торговая площадка Coinbase NFT, показавшая скромные результаты: 150 транзакций в первый день и торгов на $75 тыс.

Coinbase в первом квартале испытала падение рынка и даже зафиксировала первый чистый убыток. Если за первый квартал 2021 года биржа получила $1,6 млрд, в этом годе выручка упала на 27% до $1,1 млрд.