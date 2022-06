Coinbase уволит 18% сотрудников (около 1100 человек) на фоне приближения «криптозимы»

14 июня самая крупная в США криптобиржа Coinbase Global Inc. сообщила, что готовится уволить 18% сотрудников до конца текущего квартала, то есть около 1100 из 6100 человек, работавших в компании. Гендиректор Брайан Армстронг объяснил необходимость сокращения штата ухудшением ситуации на рынке криптовалют — за последние два месяца тот потерял $1 трлн капитализации и откатился к началу 2021 года, когда рыночная капитализация криптовалют составляла менее $1 трлн.

Показательно также то, что всего четыре месяца назад Coinbase потратила $14 миллионов на рекламу для Super Bowl, которая почти полностью состояла из пестрого QR-кода, прыгавшего по экрану и поощрявшего зрителей перейти на вебсайт, где они могли получить $15 в биткоинах за регистрацию.

И вот через каких-то четыре месяца руководство Coinbase, недавно начавшее отказывать в работе кандидатам, что пройти собеседование и получили официальное предложение (во вчерашней публикации Motherboard говорилось более 300 человек, которым отказали уже после того, как они приняли предложение о работе), готовится к надвигающейся «криптозиме».

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в официальном обращении, опубликованном в блоге компании, посетовал на изменение экономических условий, которые могут привести к «криптозиме», а затем, дойдя до третьего пункта, вспомнил, что компания «переусердствовала с наймом», оправдываясь попыткой воспользоваться преимуществами «новых сценариев использования, которые появляются еженедельно благодаря бурному росту рынка криптовалют». Но не так случилось, как думалось.

2/ We also grew quite quickly over the past two years and have begun to operate less efficiently at our new size. It will take us some time to adjust to this new scale before growing again.

— Brian Armstrong — barmstrong.eth (@brian_armstrong) June 14, 2022