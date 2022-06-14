Coinbase уволит 18% сотрудников (около 1100 человек) на фоне приближения «криптозимы»

14 июня самая крупная в США криптобиржа Coinbase Global Inc. сообщила, что готовится уволить 18% сотрудников до конца текущего квартала, то есть около 1100 из 6100 человек, работавших в компании. Гендиректор Брайан Армстронг объяснил необходимость сокращения штата ухудшением ситуации на рынке криптовалют — за последние два месяца тот потерял $1 трлн капитализации и откатился к началу 2021 года, когда рыночная капитализация криптовалют составляла менее $1 трлн.

Показательно также то, что всего четыре месяца назад Coinbase потратила $14 миллионов на рекламу для Super Bowl, которая почти полностью состояла из пестрого QR-кода, прыгавшего по экрану и поощрявшего зрителей перейти на вебсайт, где они могли получить $15 в биткоинах за регистрацию.

И вот через каких-то четыре месяца руководство Coinbase, недавно начавшее отказывать в работе кандидатам, что пройти собеседование и получили официальное предложение (во вчерашней публикации Motherboard говорилось более 300 человек, которым отказали уже после того, как они приняли предложение о работе), готовится к надвигающейся «криптозиме».

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в официальном обращении, опубликованном в блоге компании, посетовал на изменение экономических условий, которые могут привести к «криптозиме», а затем, дойдя до третьего пункта, вспомнил, что компания «переусердствовала с наймом», оправдываясь попыткой воспользоваться преимуществами «новых сценариев использования, которые появляются еженедельно благодаря бурному росту рынка криптовалют». Но не так случилось, как думалось.

2/ We also grew quite quickly over the past two years and have begun to operate less efficiently at our new size. It will take us some time to adjust to this new scale before growing again. — Brian Armstrong — barmstrong.eth (@brian_armstrong) June 14, 2022

Каждый получит электронное «письмо счастья» от отдела кадров, из которого узнает, подлежит ли его должность сокращению. Те, кого уволят, получат по крайней мере 14 недель выходного пособия плюс дополнительные две недели за каждый год работы после первого, плюс четыре месяца медицинской страховки COBRA в США и четыре месяца поддержки психического здоровья во всем мире, а также доступ к ее центру талантов, который призван помочь им найти новую работу.

Четыре дня назад Армстронг попал в скандал в Twitter, когда назвал петицию сотрудников с призывом к увольнению руководителей Coinbase «действительно тупой на нескольких уровнях» и призвал сотрудников, недовольных ситуацией, предлагать варианты и искать решения вместе с командой или увольняться.

Эта петиция затрагивает ряд проблемных аспектов, которые кажутся не такими уж бессмысленными, как их охарактеризовал Армстронг — в частности, ее авторы критикуют руководство за политику «агрессивного найма на тысячи ролей вопреки логике криптоиндустрии и несмотря на нежизнеспособность плана». В документе не упоминалось о рекламе в Super Bowl, но упоминается чрезмерная приоритизация определенных проектов, включая платформу Coinbase NFT — руководство выбрало не самый удачный момент, учитывая падение активности на рынке и угасание интереса к самой идее торговли цифровыми токенами.

В мае издания The Wall Street Journal рассказывало, что руководители Coinbase, в том числе Армстронг, соучредитель Фред Эрсам, президент и главный операционный директор Эмили Чой, а также главный исполнительный директор Суроджит Чаттерджи получили $1,2 миллиарда от продажи акций после IPO в апреле 2021 года. Акции открылись на уровне $382, а сейчас они торгуются примерно на уровне $52. В апрельской статье New York Times сообщалось, что сотрудники покидают технологические компании ради крипто-стартапов в спешке в расчете на быстрое обогащение, ссылаясь на пример Чаттерджи — только через 14 месяцев после того, как тот покинул Google и перешел в Coinbase, его доля в компании уже стоило (тогда) свыше $600 млн.

Другие криптовалютные фирмы, такие как BlockFi, Crypto.com и Gemini, также недавно анонсировали сокращение штата — после того, как биткоин и весь рынок криптовалют ушел под откос. Напомним, что самая популярная в мире криптовалюта дешевеет 12 недель подряд и уже потеряла около 70% от максимума $69 тыс. — столько криптовалюта стоила к концу 2021 года.