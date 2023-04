Counter-Strike 2 получит поддержку технологии снижения задержек Nvidia Reflex — до 35% ниже «инпутлаг»

В недавно анонсированной игре Counter-Strike 2 появится поддержка технологии Nvidia Reflex, которая призвана снизить задержки в играх. Она позволяет повысить отзывчивость в играх, снижая время между кликом кнопкой мыши и отображением действия на экране. Это очень важно в соревновательных шутерах, таких, как Counter-Strike 2.

Курс Product Designer. Для продакт-дизайнерів і графічних дизайнерів з досвідом. Час апргейдитися . Запишіть мене на курс

Компании Valve и Nvidia совместно работали над добавлением Reflex в Counter-Strike 2. Видеокарты серии GeForce GTX 900 и новее будут поддерживать Reflex в Counter-Strike 2. По словам Nvidia, это окажет наибольшее влияние на старые графические процессоры. В частности, Reflex может уменьшить задержку системы до 35%.

Nvidia продемонстрировала слайд, демонстрирующий улучшение ситуации со временем отклика. При этом слайд содержит информацию о видеокарте GeForce RTX 4070, которая ещё не была официально анонсирована, но сведения о ней уже просочились в сеть. Слайд демонстрирует сокращение задержек в игре Counter-Strike 2 при разрешении 1440p на системе с процессором Intel Core i9-12900K и различными видеокартами Nvidia:

Курс Scrum Master Scrum-scrum-scrum-scrum! Scrum

GeForce GTX 1060 – с 26 мс до 17 мс (35%)

GeForce RTX 3060 – с 16 мс до 11 мс (31%)

GeForce RTX 4070 – с 10 мс до 8 мс (20%)

Теперь 9 из 10 лучших соревновательных шутеров поддерживают технологию снижения задержек Nvidia Reflex, включая Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant и Counter-Strike 2. Без поддержки всё ещё остаётся PUBG.

Источник: The Verge