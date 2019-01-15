Credit Suisse: в этом квартале объемы выпуска смартфонов упадут до минимума за последние 6 лет, и это ещё не конец

Согласно оценкам аналитиков Credit Suisse, в скором времени ожидается существенное падение производства смартфонов на глобальном рынке. Уже в первом квартале 2019 года объём производства смартфонов сократятся до 289 млн устройств, хотя в четвёртом квартале 2018 года этот показатель составил около 357 млн (показатель ещё не окончательный).

Таким образом, в четвёртом квартале 2018 года снижение объёмов производства смартфонов составило 3% по сравнению с третьим кварталом года. Если же прогноз подтвердится, то в первом квартале 2019 года падение объёмов производства составит уже существенные 19%.

И хотя объём производства не совсем соответствует объёмам продаж, некоторое сравнение всё же сделать можно. По данным IDC, в первом квартале 2018 года на глобальном рынке было реализовано 334 млн смартфонов. Это существенно больше ожидаемого в первом квартале 2019 года объёма производства смартфонов (289 млн).

Фактически, если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом Credit Suisse, то новый уровень производства станет наименьшим квартальным показателем, начиная с 2013 года. Причём, в Credit Suisse считают, что «дно ещё не в поле зрения». Таким образом, отрасли следует приготовиться к дальнейшему снижению объёмов производства. Чтобы избежать этого, производителям необходимо стимулировать потребителей чаще обновлять смартфоны благодаря внедрению новых функций и возможностей.

Источник: phonearena