Cyberpunk 2077 преодолела рубеж в 20 млн проданных копий

Компания CD Projekt сообщила, что её игра Cyberpunk 2077 преодолела очередную важную веху – она разошлась тиражом более 20 млн копий. Отметим, Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. Таким образом, что игре потребовалось менее двух лет, чтобы достичь отметки в 20 млн продаж.

Over 20 million cyberpunks have been roaming the streets of Night City – partying with Jackie and getting to know Johnny, driving around with Panam and diving with Judy, hanging out with River and listening to Kerry’s songs.

Thank you and we hope to see you all in the Afterlife! pic.twitter.com/ifFLhg6npO

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 28, 2022