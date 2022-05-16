Для конкуренции со Steam Deck. Aya анонсировала сразу три портативных консоли на процессоре AMD Ryzen 7 6800U и графикой RDNA 2 — Neo Slide, Neo Air и Neo 2

Steam Deck от Valve стал прорывом для сегмента портативных игровых консолей. Но китайский производитель Aya не отстает, предлагая свое видение мобильного гейминга.
Компания объявила о выходе новых консолях этого года, таких как Neo Slide с выдвижной физической клавиатурой и Neo 2.
Если Steam Deck вышел на аппаратной базе SoC AMD ZEN 3, Aya повышает уровень до ZEN 3 «Rembrandt» – Ryzen 7 6800U. Это высокопроизводительный процессор с 8 ядрами и 16 потоками, которые могут работать с частотами до 4,7 ГГц.
#AYANEO 2022 Strategy Conference#
AYANEO has officially released a number of new Windows handheld product lines and strategic development plans. pic.twitter.com/VVAyOAYmSx
— AYANEO (@AYANEO__) May 14, 2022
Также улучшается мощность графической части с чипом RDNA2 с 12 вычислительными блоками (на 50% больше, чем у Steam Deck) и повышенными частотами до 2,2 ГГц. Оперативная память LPDDR5-6400 тоже будет быстрее – она будет иметь хранилище PCIe 4.0, сканер отпечатков пальцев и новый порт USB4.
Aya говорит, что результатом станет портативная консоль, которая сможет работать с любой игрой, включая AAA, а также с обычными рабочими нагрузками ПК под предустановленной операционной системой Windows 11.
Производитель не раскрыл другие основные характеристики, такие как размер и разрешение экрана, емкость аккумулятора и автономность. Не продвинулся и ключевой момент: его цена. Если базовая стоимость Steam Deck составляет $399, то консоли Aya, как правило, стоят более чем в два раза дороже.
Aya обновит всю свою линейку портативных машин, начиная с Neo Slide, которая будет доступна этим летом. Neo Air и Neo 2 будут доступны этой осенью.
Портативная игровая консоль Aya Neo Next всё же получит процессор AMD Ryzen 6000, но лишь в конце года