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Для конкуренции со Steam Deck. Aya анонсировала сразу три портативных консоли на процессоре AMD Ryzen 7 6800U и графикой RDNA 2 — Neo Slide, Neo Air и Neo 2

Для конкуренции со Steam Deck. Aya анонсировала сразу три портативных консоли на процессоре AMD Ryzen 7 6800U и графикой RDNA 2 — Neo Slide, Neo Air и Neo 2

Steam Deck от Valve стал прорывом для сегмента портативных игровых консолей. Но китайский производитель Aya не отстает, предлагая свое видение мобильного гейминга.

Для конкуренции со Steam Deck. Aya анонсировала сразу три портативных консоли на процессоре AMD Ryzen 7 6800U и графикой RDNA 2 — Neo Slide, Neo Air и Neo 2

Компания объявила о выходе новых консолях этого года, таких как Neo Slide с выдвижной физической клавиатурой и Neo 2.

Если Steam Deck вышел на аппаратной базе SoC AMD ZEN 3, Aya повышает уровень до ZEN 3 «Rembrandt» – Ryzen 7 6800U. Это высокопроизводительный процессор с 8 ядрами и 16 потоками, которые могут работать с частотами до 4,7 ГГц.

Также улучшается мощность графической части с чипом RDNA2 с 12 вычислительными блоками (на 50% больше, чем у Steam Deck) и повышенными частотами до 2,2 ГГц. Оперативная память LPDDR5-6400 тоже будет быстрее она будет иметь хранилище PCIe 4.0, сканер отпечатков пальцев и новый порт USB4.

Aya говорит, что результатом станет портативная консоль, которая сможет работать с любой игрой, включая AAA, а также с обычными рабочими нагрузками ПК под предустановленной операционной системой Windows 11.

Производитель не раскрыл другие основные характеристики, такие как размер и разрешение экрана, емкость аккумулятора и автономность. Не продвинулся и ключевой момент: его цена. Если базовая стоимость Steam Deck составляет $399, то консоли Aya, как правило, стоят более чем в два раза дороже.

Для конкуренции со Steam Deck. Aya анонсировала сразу три портативных консоли на процессоре AMD Ryzen 7 6800U и графикой RDNA 2 — Neo Slide, Neo Air и Neo 2

Aya обновит всю свою линейку портативных машин, начиная с Neo Slide, которая будет доступна этим летом. Neo Air и Neo 2 будут доступны этой осенью.

Портативная игровая консоль Aya Neo Next всё же получит процессор AMD Ryzen 6000, но лишь в конце года


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