Для конкуренции со Steam Deck. Aya анонсировала сразу три портативных консоли на процессоре AMD Ryzen 7 6800U и графикой RDNA 2 — Neo Slide, Neo Air и Neo 2

Steam Deck от Valve стал прорывом для сегмента портативных игровых консолей. Но китайский производитель Aya не отстает, предлагая свое видение мобильного гейминга.

Компания объявила о выходе новых консолях этого года, таких как Neo Slide с выдвижной физической клавиатурой и Neo 2.

Если Steam Deck вышел на аппаратной базе SoC AMD ZEN 3, Aya повышает уровень до ZEN 3 «Rembrandt» – Ryzen 7 6800U. Это высокопроизводительный процессор с 8 ядрами и 16 потоками, которые могут работать с частотами до 4,7 ГГц.

#AYANEO 2022 Strategy Conference#

AYANEO has officially released a number of new Windows handheld product lines and strategic development plans. pic.twitter.com/VVAyOAYmSx

— AYANEO (@AYANEO__) May 14, 2022