Для ПК-версии The Last of Us Part I вышли патчи от Naughty Dog и Nvidia. Они исправляют ошибки и повышают стабильность, но впереди еще много работы

Naughty Dog и Nvidia выпустили дополнительные хотфиксы для ПК-версии The Last of Us Part I. Тем самым компании пытаются исправить различные сбои, ошибки и прочие проблемы, которые преследовали игру с момента ее запуска.

Data Analyst за 4 місяці Вас навчатимуть найніжніші й найцікавіші лектори з MEGOGO й Uklon Вау! Візьміть мій номерочок

Nvidia заявляет, что ее хотфикс-драйвер версии 531.58 призван повысить стабильность игры при запуске на видеокартах RTX 30-й серии. В свою очередь Naughty Dog и со-разработчик Iron Galaxy выпустили обновление The Last of Us Part I v1.0.1.7 с исправлением некоторых ошибок. Среди них можно выделить исправление проблемы со сбоем при запуске игры, сбоем при использовании [ALT+ENTER] для переключения между полноэкранным и оконным режимами. Также внесены исправления в пользовательский интерфейс, работу меню настроек, взаимодействие с игровым контроллером и мониторами. Кроме того, разработчики добавили дополнительные журналы отчётов о сбоях, чтобы получать дополнительную информацию о проблемах.

Несмотря на это, ПК-версия The Last of Us Part I всё ещё имеет ряд других проблем. В Naughty Dog уточнили, что все еще работают над проблемой дрожания камеры, когда игрок использует мышь вместо контроллера. Также на странице Known Issues есть ещё немалый перечень известных проблем, работы над которыми продолжаются. Для их устранения нужно дождаться новых патчей.

Naughty Dog также говорит, что в конечном итоге надеется пройти верификацию игры для консоли Steam Deck. Однако компания «отдает приоритет исправлениям и обновлениям, прежде чем отправлять игру на проверку».

Excel для бізнесу. Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз . Без сліз? Хочу!

Источник: The Verge