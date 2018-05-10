«До 8 гаджетов в радиусе 5 метров»: В Дубае показали в работе улучшенную версию украинской беспроводной зарядки Technovator XE

О проекте украинской беспроводной зарядки Technovator XE, которая может заряжать несколько удаленных на относительно большое расстояние устройств одновременно, мы знаем уже довольно давно. В последний раз мы писали о нем в конце прошлого года, когда Technovator XE завоевала грант в сумме 50 000 евро по программе ЕС. Теперь появился повод написать еще раз.

Technovator XE посетила конференцию GISEC, IOTX & AI в Дубае, где провела демонстрацию возможностей своей беспроводной зарядки. Судя по всему, демонстрировалась улучшенная версия устройства.

Напомним, что изначально говорилось, что Technovator XE сможет передавать энергию на 4 устройства одновременно, находящиеся на расстоянии около 5 метров. Теперь же «5 канал» пишет, что с помощью Technovator XE можно будет заряжать до восьми гаджетов.

В Technovator XE используется фирменная запатентованная технология. Беспроводная зарядная станция Technovator XE подключается к обычной бытовой розетке и может передавать энергию по воздуху на расстояние 5,2 м одновременно для восьми устройств. Немаловажно, что сами устройства должны быть облачены в специальные чехлы, в которые встроен приемник. Одной из главных особенностей системы является возможность определять приоритетность и скорость заряда для каждого из устройств через сопутствующее мобильное приложение.

У Technovator XE есть офисы в США и Польше, тогда как сама команда разработчиков – украинская. Сейчас компания готовится к началу продаж устройства и занимаемся получением соответствующих сертификатов в ЕС, США и других странах. Ранее глава стартапа Лешек Савицкий заявлял, что производство Technovator XE начнется в Азии в 2019 году. То есть, не стоит ждать появления Technovator XE на рынке раньше 2019 года.

Источник: 5.ua