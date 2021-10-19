В канадській провінції Нова Шотландія до кінця року розпочнеться будівництво пускового майданчика для виведення вантажів на українському ракетоносії «Циклон-4М», повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у своєму Facebook.

Нагадаємо, у 2017 році канадська компанія Maritime Launch Services (MLS) повідомила про намір побудувати стартовий ракетно-космічний комплекс в канадській провінції Нова Шотландія для запусків української ракети «Циклон-4М». Будівництва космодрому вартістю близько $150 млн планували почати у 2018 році, а перший запуск — у 2020 році. Але, як часто буває, з реалізацією цього проєкту виникли труднощі — у 2019 році повідомлялось, що MLS вдалося пройти екологічну експертизу та отримати дозвіл місцевого регулятора, а запуск відтермінували на 2022 рік.

І ось зараз, судячи з останніх новин, MLS готова почати будівництво об’єкту. 19 жовтня відбувалась зустріч української делегації з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє, де обговорили деталі реалізації амбітного проєкту, в якому також беруть участь вітчизняні державні підприємства «Конструкторське бюро «Південне імені М.К. Янгеля» та «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Стів Матьє повідомив, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їхніх супутників українським ракетою-носієм «Циклон-4М». З якими саме, він не уточнив. Перший запуск тепер планується на кінець 2023 року, але це орієнтовні терміни, які ще можуть бути змінені.

«Переконаний, що створення на комерційній основі стартового комплексу для запусків космічних апаратів в Канаді та використання на ньому українських ракети-носіїв надасть додатковий імпульс для технологічного розвитку підприємств космічної галузі України та сприятиме виходу нашої держави на ринки надання послуг із виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту» Олег Уруський міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту «Циклон-4М» передбачена загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки (тої самої, на яку планується виділити 37,5 мільярдів гривень), прийняття якої очікується найближчим часом у Верховній Раді України. Вона передбачає, серед іншого, створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс та його подальше використання як маршового для першого ступеня «Циклон-4М».