Доклад ООН: с 2000 года на Земле в 3-5 раз участились катастрофы

С 1970 по 2000 годы в среднем сообщалось о 90-100 бедствиях ежегодно. Однако с 2001 по 2020 годы этот показатель вырос до 350–500. Это катастрофы, вызванные землетрясениями, цунами, извержениями вулканов, экстремальными погодными условиями, неурожаем, эпидемиями и многое другое (биологические, геофизические и погодные бедствия). Не учитывались «маломасштабные» происшествия, которые не требуют национальной или международной помощи. Доклад опубликован Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения рисков при стихийных бедствиях (UNDRR).

В докладе отмечается, что человеческая деятельность также оказала негативное влияние. Изменение климата усилило гнев природы. Например, более высокие глобальные температуры сделали волны тепла и сезоны лесных пожаров интенсивнее. В результате стихийные бедствия за последние 5 лет привели к большему количеству смертей, чем за предыдущие 5.

Если влияние людей на климат не уменьшится, то к 2030 году количество катастроф, связанных с экстремальными температурами, может утроиться по сравнению с 2001 годом. В отчете ООН прогнозируется, что число бедствий возрастет примерно до 560 ежегодно, или примерно 1,5 стихийных бедствия в день.

Disasters – such as #ClimateChange, conflict and the #COVID19 pandemic – hit impoverished communities the hardest.

We must ALL work together to #StopTheSpiral of self-destruction. 🌀

Find out how we can make this happen in the @UNDRR #GAR2022

report: https://t.co/hoTA7M20ZL pic.twitter.com/1cSItO2hjc

— UN Environment Programme (@UNEP) April 26, 2022