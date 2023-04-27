«Дюна 2»: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и другие на первых кадрах продолжения фантастического эпика Дени Вильнева

27 апреля журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры долгожданного продолжения фантастического эпика «Дюна» / Dune Дени Вильнева, на которых показали не только Тимоти Шаламе и Зендеи в уже знакомых в образах Пола Атрейдеса и Чани, но и персонажей Остина Батлера, Флоренс Пью и Леи Сейду — в образах Фейд-Раута Харконнен, принцессы Ирулан и леди Марго соответственно.

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Съемки сиквела «Дюны» завершилось в декабре 2022 года — они продолжались почти 5 месяцев на нескольких локациях в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. С приближением к выходу фильма Дени Вильнева в прокат набирает обороты его рекламная кампания. Вторую часть делала та самая команда, которая работала над первым фильмом, включая режиссера Денни Вильнева, оператора Грега Фрейзера и композитора Ханса Циммера.

Первые кадры продолжения «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев рассказал Vanity Fair, что никаких скачков во времени между двумя частями «Дюны» не будет, история Пола Атрейдеса продолжится с того момента, где завершилась первая часть, а Зендея рассказала, что во второй части ее героиня играет гораздо более значимую роль, чем в первой, где Чани в основном являлась во снах героя Пола Атрейдеса. Еще раньше Вильнев рассказывал, что в продолжении хочет сделать главной героиней именно персонаж Чани, и официальный синопсис это подтверждает.

«Вторая часть этого фильма расскажет об увлекательном путешествии Пола Атрейдеса, во время которого он объединится с Чани и фременами (племя людей во вселенной Дюны) и выходит на тропу войны, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Стоя перед выбором между любовью своей жизни и судьбой известной человечеству вселенной, он попытается предотвратить ужасное будущее, неизвестное никому, кроме него самого». из синопсиса

Продолжение «Дюны» стало одной из главных тем закрытой презентации фильмов Warner Bros. в рамках конвента CinemaCon, который этими днями проходит в Лас-Вегасе.

A first look at ‘DUNE 2’ was just shown at #CinemaCon. pic.twitter.com/7R2B62W8d8 — Cinema Solace (@SolaceCinema) April 25, 2023

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На мероприятии с участием Вильнева, Тимоти Шаламе и Зендеи показали дебютный трейлер — его пока нет в открытом доступе (тот, что «гуляет» в сети, — любительская поделка), но, вероятно, ждать осталось недолго. В то же время, некоторые новые детали просочились — в частности, вторая часть полностью снята в формате IMAX (первая «Дюна» снята в нем на 40%); также команда создала модель песчаного червя, специально для сцен верховой езды Пола Атрейдеса на гигантском монстре из Арракиса.

В украинский прокат вторая часть нашумевшей экранизации романа Фрэнка Герберта выйдет 2 ноября 2023 года — традиционно на день раньше мировой премьеры.