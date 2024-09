EcoFlow анонсирует новые аккумуляторные продукты для различных нужд — от зарядки смартфона до питания автофургона в течение недели

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

EcoFlow анонсировала четыре новых аккумуляторных продукта, предназначенные для питания всего: от смартфонов и бытовой техники в случае отключения электроэнергии до автофургонов.

Самым мощным среди новинок является Power Kit второго поколения. Это комплексная система управления питанием. Комплекты разработаны для питания разнообразного оборудования — вплоть до небольшого кемпера — без необходимости самостоятельно собирать все необходимые компоненты. EcoFlow говорит, что новые Power Kit v2 на 5 кВА 48 В оптимизированы для фургонов, они тише (на что возникали жалобы у пользователей версий первого поколения) и предлагают еще большую емкость. Расширенного запаса энергии батарей емкостью 45 кВт-ч хватает на неделю или дольше. Однако для этого понадобится объединить 9 довольно крупных LFP батарей емкостью 5 кВт-ч.

Комплектный Power Hub способен выдавать 4000 Вт мощности (до 8000 Вт при пиковой нагрузке), чего должно быть достаточно для одновременного питания нескольких приборов, таких как эспрессо-машина высокого давления, индукционная варочная панель и кондиционер. Устройство поддерживает разнообразные входы, которые можно комбинировать для быстрой зарядки аккумуляторов от таких источников, как генератор или солнечные панели.

Обновленный Power Kit v2 может контролировать состояние и предоставлять информацию о резервуарах для воды, температурных датчиках, если настроить новый информационный центр Power Link. Новинка имеет больший 10-дюймовый специальный дисплей консоли, а также обеспечивает поддержку большего количества соединенных цепей переменного и постоянного тока.

Среднеразмерная зарядная станция EcoFlow Delta 3 в базовой версии имеет батарею емкостью 1 кВтч и обеспечивает выходную мощность до 1800 Вт. Она способна принимать до 500 Вт солнечной энергии. Модель Delta 3 Plus может быть расширена с помощью накопительных батарей до общей емкости 5 кВтч и поддерживает до 1000 Вт солнечной энергии. Обе версии имеют разнообразные порты, включая пару выходов USB-C мощностью 140 Вт. Серия Delta 3 работает достаточно тихо — издает 30 дБ шума при выдаче мощности 600 Вт или меньше.

EcoFlow Delta 3 может питать типичный холодильник «по крайней мере 5 часов» в случае отключения электроэнергии. Устройство имеет функцию ИБП и переключается за 10 мс.

Линейка EcoFlow River 3 — это компактное решение, предлагаемое в двух моделях. Базовая версия River 3 имеет 245 Втч фиксированной емкости и поддерживает 110 Вт солнечной энергии на входе. В то же время River 3 Plus имеет расширяемую емкость, которая начинается от 286 Втч, и до 220 Вт поддержки солнечной зарядки. Базовая модель может выдавать только 300 Вт мощности, тогда как модель Plus удваивает эту мощность до 600 Вт. Емкость модели Plus можно увеличить до 858 Втч, добавив две батареи. Устройства River 3 также имеют порт USB-C мощностью 140 Вт и могут служить ИБП для ПК.

Наконец, EcoFlow Rapid — это Qi2 беспроводное зарядное устройство для телефонов, которое также может заряжать ноутбуки. Оно будет доступно с батареей емкостью 5000 мАч или 10000 мАч.

Системы EcoFlow Power Kit будут доступны для предварительного заказа, начиная с 15 октября. Приобрести Delta 3 Plus можно будет с 10 сентября, а базовую Delta 3 — с 1 октября. Модель River 3 поступит в продажу с 10 сентября, а River 3 Plus — с 1 ноября. Продажи EcoFlow Rapid начнутся с 1 ноября.

Источник: The Verge

