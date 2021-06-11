Elden Ring выйдет 21 января 2022 года — первая демонстрация геймплея, скриншоты и детали

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Поздно вечером 10 июня прошла церемония открытия онлайн-фестиваля Summer Game Fest 2021 продюсера The Game Awards Джеффа Кили, где показали больше двух десятков игровых трейлеров. Самый громкий и неожиданный анонс поставили в самый конец шоу — горячо ожидаемая Elden Ring, экшен-RPG от FromSoftware и автора «Песни льда и огня» Джорджа Мартина. На шоу впервые показали геймплей и объявили дату релиза.

Elden Ring анонсировали в 2019 году и с тех пор никаких новостей о проекте не было. Дебютный трейлер с геймплейными кадрами демонстрирует обилие магии и сражений на мечах в фентезийном средневековом мире, а также езду верхом на лошадях и гигантских боссов. В ближайшем будущем можно ожидать новых демонстраций игрового процесса, но этот первый взгляд определенно должен приглянуться поклонникам Bloodborne и Dark Souls. Собственно, мир Elden Ring был соткан Хидетакой Миядзаки (создатель Dark Souls и Bloodborne).

Да, и можно поздравить Джорджа Мартина с новым контентом в этом десятилетии — возможно, теперь он сможет вернутся и наконец-то дописать «Ветра зимы»; хотя не так давно американский писатель заключил с HBO новую эксклюзивную пятилетнюю сделку на восьмизначную сумму.

Геймплейный трейлер Elden Ring

Elden Ring предложит «огромный и бесшовный» открытый мир с «запутанными и мрачными подземельями», динамическую смену погоды и времени суток, NPC со своими уникальными мотивами, которые будут как помогать, так и мешать главному герою, возможность кастомизации персонажа и глубокая боевая система, которая позволит каждому найти свой стиль.

«Окунитесь в захватывающее приключение и решите судьбу огромного мира, наполненного интригами и магией. Путешествуйте пешком или верхом, в одиночку или в сети с друзьями по травянистым равнинам, удушающим болотам и густым лесам. Поднимитесь по спиралевидным горам, войдите в захватывающие дух замки и станьте свидетелем других величественных мест в самой масштабной игре в истории From Software. Здесь приветствуется экспериментирование с широким спектром оружия, магических способностей и навыков, которые можно открыть по мере исследования мира; все это побуждает игроков следовать ранее неизведанным путями». из официального описания игры

Скриншоты

На открытии Summer Game Fest также анонсировали переиздание Death Stranding для PS5 с новым контентом, и спин-офф Borderlands — Tiny Tina’s Wonderlands (лутер-шутер в фэнтезийном сеттинге с крошкой Тиной в главной роли выйдет в начале 2022 года).

Дата релиза и платформы

Elden Ring будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Ее релиз запланирован на 21 января 2022 года. Издатель Bandai Namco также подтвердил возможность бесплатного обновления до версий для PS5 и Xbox Series X|S.

Запись трансляции Summer Game Fest 2021