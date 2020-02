Emperion разработала смартфон Nebulus на базе Windows 10 on ARM, способный запускать Android-приложения

Компания Emperion подготовила к выпуску смартфон на базе платформы Windows 10 on ARM и поделилась некоторой информацией об этом устройстве. Как ожидается, это будет первое устройство такого рода, открывающее возможность использования Windows в мобильном сегменте. Однако следует отметить, что пока что компания не выступила с официальным пресс-релизом, а лишь ограничилась публикацией в соцсети Twitter.

We’re proud to announce:

After a lengthy development, the #Nebulus has joined the #Windows10 #ARM future!

(We did say big things had happened! 😏)#smartphone #Windows #Convergence #ByeAppGap #freedom pic.twitter.com/Y7BYE90mkI

— ΞMPERION (@EmperionUK) February 17, 2020