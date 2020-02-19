Emperion разработала смартфон Nebulus на базе Windows 10 on ARM, способный запускать Android-приложения





Компания Emperion подготовила к выпуску смартфон на базе платформы Windows 10 on ARM и поделилась некоторой информацией об этом устройстве. Как ожидается, это будет первое устройство такого рода, открывающее возможность использования Windows в мобильном сегменте. Однако следует отметить, что пока что компания не выступила с официальным пресс-релизом, а лишь ограничилась публикацией в соцсети Twitter.

Итак, из тех сведений, которыми поделилась компания, можно выделить следующее. Мобильное устройство Nebulus работает под управлением Windows 10 on ARM. При этом операционная система дополнена собственным пользовательским интерфейсом от Emperion. Аппарат содержит процессор Snapdragon 845, который изначально разогнан производителем. Разработка смартфона велась при содействии со стороны Microsoft.

Смартфон Nebulus будет способен переключаться в настольный режим работы при проводном (USB-C) или беспроводном подключении, как в случае функции Continuum. Также отмечается, что устройство сможет запускать Android-приложения. При этом не потребуется переключаться между операционными системами или использовать эмулятор.

Emperion будет продавать смартфон без контракта через свой сайт. Но также компания ведёт переговоры о распространении новинки с оператором сотовой связи в Великобритании. Аппарат позволит устанавливать только одну SIM-карту и карту памяти microSD ёмкостью до 2 ТБ. Среди прочих характеристик упоминается наличие разъёма для подключения наушников. На рынок поступит только одна модель. Но сроки её официальной презентации и ориентировочная цена пока не уточняются.

Источник: windowscentral