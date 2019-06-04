Facebook наконец назначила управляющего общественной политикой по Украине, должность заняла украинка Екатерина Крук





В октябре 2018 года компания Facebook начала поиск сотрудника на должность управляющего общественной политикой по Украине. Этот процесс оказался очень длительным. Лишь на прошлой неделе на эту должность наконец был нанят сотрудник. Управляющим общественной политикой по Украине стала Екатерина Крук. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

Управляющий общественной политикой по Украине работает в варшавском офисе Facebook. В обязанности нового сотрудника входит разработка и реализация стратегического подхода к достижению целей компании в государственной политике, мониторинг законодательства и нормативных вопросов, затрагивающих Facebook в Украине, и консультирование компании в отношении политических задач. Также Екатерине Крук предстоит представлять Facebook на встречах с правительственными чиновниками на общественных мероприятиях, сотрудничать с другими организациями для продвижения политических целей Facebook, общаться со СМИ, проводить консультации в группах.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин позитивно оценил появление специального сотрудника по Украине в Facebook, а также высоко оценил профессиональные качества Екатерины Крук. Вместе с тем, он сообщил о странном поведении самой социальной сети в вопросах, касающихся Украины.

«Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет. Также необходимо сказать, что мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Facebook. О нём уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Facebook прекратили с нами всякое общение без предупреждения. Екатерина — известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек», — заявил Дмитрий Золотухин.

Также он выразил надежду, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Дмитрий Золотухин пожелал успехов Екатерине на новом месте работы и пообещал оказывать ей поддержку во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины.

«Особенно в тяжелые времена неопределённости для социальных сетей», — добавил он.

Источник: Facebook