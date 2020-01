Facebook включил для всех псевдо-очистку истории активности Clear History и обязался заставить 2 млрд пользователей пройти проверку настроек приватности

Facebook сейчас прилагает огромные усилия для отбеливания репутации соцсети после череды многочисленных скандалов, связанных с проблемами в безопасности и утечками данных пользователей (пока получается не очень). Не так давно соцсеть приступила к внедрению нового дизайна — минималистичного с преобладанием светлых тонов, хотя и с темным режимом. Следующий широкий жест — глобальный запуск инструмента с внушающим доверие названием Clear History. Соответствующий пресс-релиз, посвященный этому событию и озаглавленный с помпой Starting the Decade by Giving You More Control Over Your Privacy («идем в новое десятилетие с более высоким уровнем контроля над конфиденциальностью»), подписан самим основателем Марком Цукербергом.

Вот только сам инструмент вовсе не новый и работает он совсем не так, как можно подумать. Речь идет об уже хорошо знакомой нам возможности отвязать от своего профиля Facebook данные, которые передали соцсети сторонние сайты и сервисы. Эту информацию в компании называют «Off-Facebook Activity» (что в вольном переводе на русский означает «внефейсбучная активность» или «активность вне Facebook»). Эти сведения Facebook использует для таргетирования рекламы.

Первоначально инструмент анонсировал Цукерберг еще на конференции F8 в 2018 году, пообещав сделать его доступным в конце 2018 года, но запуск несколько раз переносили — сначала до весны 2019 года, позже еще раз — до осени. В августе 2019 года после череды переносов его наконец запустили в тестовом режиме в трех странах, обещая распространить на весь мир за несколько месяцев. И вот теперь состоялся финальный релиз.

Сам инструмент Clear History является частью нового раздела Off-Facebook activity и доступен в настройках приложения и сайта в разделе «Ваша информация на Facebook».

Как отмечалось выше, Clear History пытается казаться не тем, чем он есть на самом деле — и в этом, пожалуй, заключается вся суть. Волшебная кнопка Clear History не удаляет все данные, как можно подумать, а именно отвязывает их от аккаунта. То есть, информация остается на серверах компании, но при этом анонимизируется и больше не может использоваться для таргетирования рекламы. При этом самой рекламы после псевдо-удаления внешних данных меньше не станет — просто она будет подбираться на основе «внутрифейсбучных» данных (лайков, шеров и прочих действий). Как отключить идентификатор Facebook, расписано здесь.

Что на самом деле делает Clear History?

С помощью этого механизма пользователь может:

Посмотреть данные, которую другие приложения и веб-сайты передали Facebook с помощью инструментов вроде Facebook Pixel или Facebook Login для таргетинга рекламы;

Отвязать эти «внешние» данные от своей учетной записи;

Запретить привязку таких данных в будущем, причем будет возможность включить полную блокировку, либо же настроить блокировку для определенного перечня сайтов и приложений (после этого они больше не будут передавать данные о вашей активности в Facebook).

В честь Дня безопасного интернета Facebook начнёт выводить в ленте новостей оповещения с призывом пройти проверку настроек конфиденциальности, содержащие ссылку на обновленный инструмент проверки конфиденциальности. Этот инструмент позволит узнать, кто может просматривать вашу информацию, включить двухфакторную аутентификацию и посмотреть, какие приложения используют данные учетной записи Facebook для авторизации. В течение нескольких недель Facebook планирует призвать пройти проверку 2 млрд человек. Что примечательно, о новой возможности Clear History в инструменте Privacy Checkup нет ни слова, а сама она находится далеко не на видном месте, а скрыта глубоко в настройках.

Источник: Facebook