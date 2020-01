Звезда Star Wars Марк Хэмилл осудил Цукерберга и удалился с Facebook

Буквально на днях Facebook в рамках широких общих усилий по отбеливанию репутации соцсети после череды многочисленных скандалов, связанных с проблемами в безопасности и утечками данных пользователей, приступила к внедрению нового дизайна — минималистичного с преобладанием светлых тонов, хотя и с темным режимом. Поможет ли это компании Марка Цукерберга вернуть былую популярность, покажет время. Тем временем, все больше знаменитостей мирового уровня удаляют свои аккаунты Facebook в ответ на неоднозначные решения руководства. На днях к запущенной в 2018 году с подачи создателя WhatsApp Брайана Эктона кампании #deletefacebook присоединился Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера в «Звёздных войнах».

Актера возмутило то, что Facebook не захотела отказываться от политической рекламы или вводить какие-либо ограничения, чтобы сократить объемы публикуемых на площадке откровенных фейков и пропаганды. Справедливости ради, Facebook пообещал предоставить пользователям соцсети больше контроля над выводящимися рекламными объявлениями, обновив соответствующим образом раздел «Библиотека рекламы». Видимо, Марк Хэмилл счел эти изменения насмешкой.

Здесь важно отметить, что в последние месяцы многие крупные технологические компании отказались или ограничили политическую рекламу. В октябре Twitter ввел полный запрет на политические объявления, Google ограничил рекламное отслеживание пользователей, а Spotify приостановил политическую рекламу.

Как отмечалось выше, Хэмилл — только последнее громкое имя в списке знаменитостей, покинувших Facebook не без нескольких «лестных» слов в адрес основателя Марка Цукерберга.

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6

— Mark Hamill (@HamillHimself) January 12, 2020