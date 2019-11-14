Google Cache. Поисковый гигант хочет выйти на рынок финансовых услуг





Как сообщает The Wall Street Journal, Google планирует предоставлять услуги открытия банковского счёта. Проект под рабочим названием Cache может быть запущен уже в следующем году, партнёрами поискового гиганта станут финансовый агломерат Citigroup и кредитный союз Стэнфордского университета. В Google заверили, что счета будут маркироваться брендами банков, с которыми сотрудничает компания, и обслуживаться в соответствии с нормативными требованиями. Предполагается, что пользователи нового сервиса будут получать доступ к своим счетам через Google Pay.

Исполнительный директор Google Цезарь Сенгупта (Caesar Sengupta) отметил, что данная инициатива направлена на то, чтобы «помочь большему количеству людей осуществлять платежи цифровым способом», а сам сервис будет использовать программы лояльности. Издание WSJ обратило внимание, что счета содержат огромное количество данных, включая информацию о доходах. В Google, однако, поспешили заверить, что не будут делиться этими сведениями с рекламодателями, а также ещё раз подчеркнули, что не используют данные Google Pay в рекламных целях.

В последние годы крупные технологические компании проявляют всё больший интерес к финансовым услугам. Компания Apple уже выпустила в этом году свою кредитную карту Apple Card в партнёрстве с банком Goldman Sachs, а Facebook представил платёжный сервис Facebook Pay и готовится к запуску многострадальной криптовалюты Libra. По слухам, даже Amazon изучает возможность открытия банковских счётов для своих пользователей.

Такие инициативы создают серьёзные проблемы для компаний, которые их предлагают. Apple обвиняют в дискриминации женщин при выдаче кредитов, а проект Libra покинули более десятка компаний. Вместе с этим усиливается напряженность, связанная с концентрацией такого огромного количества пользовательских данных в руках небольшого числа технологических гигантов.

Источник: The Verge