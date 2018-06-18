Google показала, как можно использовать дополненную реальность в интернете

Компания Google продвигает идею использования дополненной реальности в интернете. Такой подход не требует использования какого-либо дополнительного приложения. А теперь при помощи демонстрационного ПО Chacmool с поддержкой формата WebXR поисковый гигант готов показать заинтересованным пользователям, как это будет выглядеть.

Для этого потребуется воспользоваться Android-смартфоном на базе версии ОС Oreo, совместимым с ARCore, а также предварительной версией браузера Chrome Canary. Если всё необходимое имеется, пользователь может запустить образовательный демонстрационный контент дополненной реальности. При этом можно осмотреть скульптурные композиции историко-культурного региона Мезоамерика и прочитать аннотации. При этом пользователь имеет возможность «разместить» виртуальную скульптуру в своём окружении в реальном масштабе, осмотреть её с различных ракурсов. Всё это будет выглядеть как посещение музейной экспозиции, но без обычных коридоров или стеклянных витрин.

Чтобы такая возможность стала доступна широким массам пользователей, необходимо обеспечить массовое внедрение формата WebXR и платформы ARCore. На это может потребоваться несколько месяцев или даже больше времени.

Источник: Engadget