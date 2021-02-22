IDC: Український ринок ПК у 2020 році скоротився на 4,4% до 0,97 млн пристроїв (але в 2021 році прогнозується зростання на 15,3% до 1,12 млн)





За даними аналітичної компанії IDC, за підсумками 2020 року український ринок ПК (включаючи ноутбуки та десктопи) зменшився на 4,4%, до 973 тис. шт.. Поставки ноутбуків склали майже 581 тис. пристроїв, що на 5,7% менше, ніж у 2019 році. При цьому 63% річного обсягу ноутбуків прийшлося на другу половину року. Поставки настільних ПК в 2020 році зменшилися на 3,5% і склали 391 тис. шт., при цьому частка моноблоків впала до 7% (рік тому складала 11%).

У четвертому кварталі 2020 року український ринок персональних комп’ютерів знизився на 3% (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), до 317 тис. одиниць. При цьому, настільні системи продемонстрували падіння 10% в штучному вираженні, до 121 тис. шт. Що стосується ноутбуків, то тут вендори намагалися наповнювати канал, компенсуючи низький рівень поставок першої половини року та враховуючи попит на мобільні ПК. За 4 квартал було поставлено 196 тис. шт., що на 2,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Можна також відзначити, що незважаючи на те, що в Україні не було великих державних тендерів по закупівлі ноутбуків для освітньої галузі, річний ріст у цьому сегменті у другій половині 2020 р. склав більше 500%, хоча це досить скромний показник в порівнянні з такими країнами, як наприклад Польща або Казахстан. Крім того, великим попитом користувались ультратонкі та ігрові ноутбуки (з річним ростом майже 30% та 76% відповідно у 4 кварталі 2020).

IDC очікує, що за підсумками 2021 року український ринок ПК наблизиться до позначки 1,12 млн пристроїв і його зростання складе 15,3%.

Джерело: IDC Україна