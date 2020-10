Tesla не отказалась от идеи выпуска роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто

Tesla не забрасывала проект роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто, и намерена довести устройство до серийного производства. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск в твиттере, отвечая на вопросы пользователей.

Tesla впервые показала прототип автоматизированной системы зарядки под названием Solid Metal Snake еще в 2015 году, опубликовав небольшой ролик с демонстрацией работы системы на примере Model S. Однако с тех пор никаких обновлений о статусе разработки не было. И вот сейчас Илон Маск прервал пятилетнее молчание и сообщил в нескольких твитах, что Tesla по-прежнему планирует воплотить этот концепт зарядки в виде змеи в серийном продукте.

Yeah, provided we do our metal gear snake autocoupler

— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2020