Tesla не отказалась от идеи выпуска роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто

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Tesla не забрасывала проект роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто, и намерена довести устройство до серийного производства. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск в твиттере, отвечая на вопросы пользователей.

Tesla впервые показала прототип автоматизированной системы зарядки под названием Solid Metal Snake еще в 2015 году, опубликовав небольшой ролик с демонстрацией работы системы на примере Model S. Однако с тех пор никаких обновлений о статусе разработки не было. И вот сейчас Илон Маск прервал пятилетнее молчание и сообщил в нескольких твитах, что Tesla по-прежнему планирует воплотить этот концепт зарядки в виде змеи в серийном продукте.

Yeah, provided we do our metal gear snake autocoupler — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2020

Также Маск в шутку отметил, что установка обязательно будет проигрывать «змеиный джаз».

Yes — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2020

Увы, глава Tesla не уточнил сроки выпуска этой системы.

На середину декабря, как известно, запланирован релиз следующего крупного обновления автопилота Tesla, в рамках которого программная составляющая системы была полностью переделана. Закрытый бета-тест обновленной версии FSD, с которой фирменная система Autopilot дорастет до наивысшего пятого уровня, начнется в США уже 20 октября.

Именно от внедрения полного Full Self-Driving будет зависеть запуск обещанного сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году. Вероятно, автоматизированная система зарядки Solid Metal Snake является частью планов, связанных с Tesla Network.