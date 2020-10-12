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Tesla не отказалась от идеи выпуска роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто

Tesla не отказалась от идеи выпуска роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто

Tesla не отказалась от идеи выпуска роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто


Tesla не забрасывала проект роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто, и намерена довести устройство до серийного производства. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск в твиттере, отвечая на вопросы пользователей.

Tesla не отказалась от идеи выпуска роботизированной змеевидной системы зарядки для своих авто

Tesla впервые показала прототип автоматизированной системы зарядки под названием Solid Metal Snake еще в 2015 году, опубликовав небольшой ролик с демонстрацией работы системы на примере Model S. Однако с тех пор никаких обновлений о статусе разработки не было. И вот сейчас Илон Маск прервал пятилетнее молчание и сообщил в нескольких твитах, что Tesla по-прежнему планирует воплотить этот концепт зарядки в виде змеи в серийном продукте.

Также Маск в шутку отметил, что установка обязательно будет проигрывать «змеиный джаз».

Увы, глава Tesla не уточнил сроки выпуска этой системы.

На середину декабря, как известно, запланирован релиз следующего крупного обновления автопилота Tesla, в рамках которого программная составляющая системы была полностью переделана. Закрытый бета-тест обновленной версии FSD, с которой фирменная система Autopilot дорастет до наивысшего пятого уровня, начнется в США уже 20 октября.

Именно от внедрения полного Full Self-Driving будет зависеть запуск обещанного сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году. Вероятно, автоматизированная система зарядки Solid Metal Snake является частью планов, связанных с Tesla Network.

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