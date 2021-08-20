Видео дня: актер в костюме Tesla Bot «зажигает» под песню из Love, Death & Robots

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В честь пятницы решили вынести самый смешной момент из сегодняшнего анонса робота-гуманоида Tesla Bot в отдельную заметку, чтобы этот шедевр не остался незамеченным.

Фрагмент танцев переодетого в Tesla Bot актера с презентации Tesla AI Day

Как мы отмечали в нашей утренней заметке, этот перфоманс стал частью презентации — для шоу кто-то переоделся в костюм Tesla Bot и энергично станцевал на сцене рядом с Илоном Маском (странно, что не сам Илон с его пристрастием к танцам) под песню «Everywhere» Lil Nate Dogg (ее можно было слышать в мультсериале Netflix «Любовь, смерть, роботы»). Глава Tesla отметил, что актер не был настоящим роботом, но «Tesla Bot будет именно таким».

Tesla планирует создать рабочий прототип Tesla Bot уже в 2022 году.