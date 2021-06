AMD подтвердила, что основой мультимедийной системы новых электромобилей Tesla Model S и Model X служит APU Ryzen с графикой Radeon RDNA 2

Помните, в начале года глава Tesla Илон Маск хвастался, что в новых электромобилях Model S и Model X установлена информационно-развлекательная система (MCU), которая имеет производительность на уровне современных консолей и способна запускать требовательные современные PC-игры вроде «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Cyberpunk 2077. Так вот, AMD на своей презентации в рамках Computex подтвердила, что ее процессоры Ryzen и видеокарты Radeon используются в новых электрокарах Tesla.

Напомним, графическая производительность MCU, отвечающей за управление всеми ключевыми подсистемами автомобиля, достигает впечатляющих 10 терафлопс. Для сравнения, мощность GPU в PS5 и Xbox Series X достигает 10 и 12 терафлопс соответственно.

Таким образом, AMD предоставила геймерам альтернативу покупке дефицитных видеокарт — покупку новой Tesla, которая в США стоит минимум 80 тыс. долларов (это шутка, если что).

В AMD не уточняют, какой именно APU и GPU RDNA2 используются в новых Tesla, но январская утечка блок-схемы указывала на 7-нм GPU Navi 23, который можно найти в новейшей мобильной видеокарте Radeon RX 6600M.

В одном из твитов глава Tesla Илон Маск не преминул возможностью лишний раз напомнить, что приборная панель в новых Tesla Model S и Model X по производительности не уступает PS5. Но не уточнил, когда ждать выхода «Ведьмак 3» или Cyberpunk 2077 на платформе Tesla Arcade.

Недавно размещенная на сайте Tesla вакансия предполагает, что разработчикам игр придется создавать версии под Linux, чтобы обеспечить совместимость с развлекательной системой Tesla. Сможет ли Tesla заручиться поддержкой крупных издателей, пока неясно.

For my gamer/dev/gamedev followers: we're looking for Linux game devs to work on something *extremely* exciting at Tesla!

If you're interested, DM me!

🔗: https://t.co/dPcr4SlhpW pic.twitter.com/94GOmPUWjs

— Daniel James (@ATTlKA) May 25, 2021