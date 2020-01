Возможно, в автомобилях Tesla вскоре можно будет играть в «Ведьмака»

Главе Tesla Илону Маску, которому «светит» очень крупная денежная премия, очень понравился сериал «Ведьмак» от Netflix, как, впрочем, и многим другим. И очень похоже, что вскоре владельцы автомобилей Tesla смогут не только смотреть (поддержка Netflix была добавлена еще в сентябрьском обновлении) на центральном дисплее, но играть в «Ведьмака». Иначе зачем Илон Маск запустил этот опрос в Twitter?

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater)

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2020