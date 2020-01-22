Возможно, в автомобилях Tesla вскоре можно будет играть в «Ведьмака»





Главе Tesla Илону Маску, которому «светит» очень крупная денежная премия, очень понравился сериал «Ведьмак» от Netflix, как, впрочем, и многим другим. И очень похоже, что вскоре владельцы автомобилей Tesla смогут не только смотреть (поддержка Netflix была добавлена еще в сентябрьском обновлении) на центральном дисплее, но играть в «Ведьмака». Иначе зачем Илон Маск запустил этот опрос в Twitter?

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater) — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2020

Хотите [возможность] играть в «Ведьмака» в своей Tesla? (Вы уже можете смотреть шоу на центральном дисплее Tesla через онлайн-киноnеатр Netflix).

Совершенно очевидно, что глава Tesla рассматривает идею портирования знаменитой серии игр польской студии CD Projekt RED, а именно заключительной части трилогии, на автомобили Tesla. С учетом того, что недавно «Ведьмак 3: Дикая Охота» вышел на консоли Nintendo Switch, которая построена на SoC NVIDIA Tegra X1 с ARM-совместимым 64-разрядным CPU, с этим не должно быть особых сложностей. Автомобильный процессор NVIDIA Drive PX 2 на ARM-архитектуре, использующийся в автомобилях Tesla более ранних годов выпуска, куда производительнее Tegra X1, не говоря уже о новой SoC Full Self-Driving (FSD) собственной разработки Tesla.

Кроме того, ранее Tesla уже добавляла игры на свои автомобили. Увы, пока все это лишь догадки, но если Маск отдаст соответствующее распоряжение, то едва ли придется долго ждать выхода третьего «Ведьмака» на бортовой ПК Tesla. Само собой, если это окажется возможным.

К слову, авторы «Ведьмака» тоже отметились в соответствующем треде.

What could possibly go wrong? pic.twitter.com/BlUW2btNM1 — The Witcher (@witchergame) January 22, 2020

Источник: Twitter