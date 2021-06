«Индженьюити» совершил первый полет после недавнего сбоя в работе навигационной камеры

Вертолетный дрон «Индженьюити» успешно выполнил седьмой полет на Марсе и второй в рамках программы фоторазведки местности.

19 апреля 2021 года вертолетный дрон «Индженьюити», который прибыл на Марс вместе с марсоходом «Персеверанс», совершил свой первый пробный полет, тем самым доказав саму возможность выполнения автономных полетов в разреженной марсианской атмосфере (ее плотность приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле). Он успешно завершил базовую демонстрационную программу из пяти полетов и перешел к выполнению расширенной программы с целью демонстрации возможности длительной фоторазведки местности. В рамках первого разведывательного полета 22 мая 2021 года «Индженьюити» пережил серьезный сбой в работе навигационной камеры, но благодаря запасу отказоустойчивости благополучно долетел до пункта назначения.

Another successful flight 👏#MarsHelicopter completed its 7th flight and second within its operations demo phase. It flew for 62.8 seconds and traveled ~106 meters south to a new landing spot. Ingenuity also took this black-and-white navigation photo during flight. pic.twitter.com/amluVq9wbb

