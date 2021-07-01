Instagram работает над платными эксклюзивными историями





Instagram подтвердила информацию о том, что работает над новой функцией под названием Exclusive Stories. Впервые о нововведении стало известно 21 июня, когда разработчик Alessandro Paluzzi нашел отсылку к функции в коде Instagram. Он отметил, что приложение не позволяет делать скриншоты эксклюзивных историй.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀 ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021

Судя по всему, Exclusive Stories станет аналогом функции Super Follow в Твиттер. Это значит, что пользователи смогут оформлять платную подписку, чтобы просматривать дополнительный контент. Создатели контента, в свою очередь, смогут сохранять эксклюзивные истории в разделе Highlights, чтобы новые подписчики могли сразу увидеть за что они платят деньги.

Instagram пока не раскрывает подробностей об Exclusive Stories, а также не уточняет стоимость подписки. Не факт, что функция и вовсе будет запущена, ведь компания тестирует различные новшества и не все они в конечном итоге становятся доступными пользователям. Впрочем, учитывая тенденцию касательно введения монетизации на многих платформах, все же велика вероятность того, что эксклюзивные истории в скором времени появятся в Instagram.

Источник: Engadget