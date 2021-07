Instagram работает над платными эксклюзивными историями

Instagram подтвердила информацию о том, что работает над новой функцией под названием Exclusive Stories. Впервые о нововведении стало известно 21 июня, когда разработчик Alessandro Paluzzi нашел отсылку к функции в коде Instagram. Он отметил, что приложение не позволяет делать скриншоты эксклюзивных историй.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021