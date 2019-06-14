Инженеры MIT создали алгоритм, который поможет роботам лучше понять поведение человека





Автоматизация становится всё большей реальностью в различных сферах жизни. Это означает, что рядом с людьми начинают работать и роботы. Но есть одна проблема: роботы зачастую очень плохо справляются с предугадыванием направления движения человека, что приводит к их зависаниям либо к столкновениям со своими живыми коллегами. На этот случай инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали специальный алгоритм, который помогает роботам лучше предсказывать траекторию пути человека.

Вместо того, чтобы просто полагаться на расстояние точек на теле человека, подобно обычным системам определения движения, новый подход сравнивает части пройденного пути с набором эталонных движений. Это связано с движением рук и ног, которые свидетельствуют о намерениях идти прямо, повернуть или остановиться. Алгоритм также учитывает время движения, он знает, что вы не станете резко менять курс, когда только начали двигаться.

В результате действия роботов должны стать более уверенными. В симуляциях с использованием данного алгоритма роботы меньше «паниковали» и быстрее возвращались к работе после того, как мимо проходил человек. Предстоит еще многое сделать, прежде чем этот алгоритм будет использоваться на практике, тем не менее польза от него уже очевидна: люди на заводах и складах смогут работать вместе с роботами без боязни взаимодействовать и получить травмы. Роботы в свою очередь не будут замедлять рабочий процесс.

Источник: Engadget