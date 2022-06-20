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Иран отключает электроснабжение майнерам криптовалют перед сезонными колебаниями спроса

Иран отключает электроснабжение майнерам криптовалют перед сезонными колебаниями спроса

Кризис на рынке криптовалют набирает обороты, а майнеры по всему миру сталкиваются с новыми неутешительными реалиями и ограничениями со стороны регуляторов — на этот раз под удар попали добытчики «крипты» в Иране. Власти второй по размеру страны Ближнего Востока в очередной раз вводят ограничения, пытаясь решить энергетические проблемы за счет майнеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Минэнерго Ирана Мостафу Раджаби Машхади.

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Электроснабжение всех 118 авторизованных майнинговых компаний в Иране будет приостановлено с 22 июня — накануне сезонных всплесков спроса на электроэнергию. Иными словами, правительство страны таким образом решило снизить нагрузку на энергосистему страны.

В Минэнерго Ирана рассказали, что на прошлой неделе энергопотребление прыгнуло до рекордных 62 500 МВт и в ближайшее время власти прогнозируют увеличение показателя до 63 000 МВт.

Как отмечает TechCrunch, биткоин и другие криптовалюты уже давно рассматривают и используют в стране как способ для обхода торговые ограничения. Иран уже несколько лет находится под жесткими санкциями со стороны США, эффективно изолирующими страну от международной финансовой системы.

В 2019 году Иран официально признал индустрию майнинга криптовалют и начал выдавать лицензии майнерам, которые обязаны платить за электроэнергию по специальным повышенным тарифам и продавать свои добытые биткоины центральному банку Ирана.

Это уже далеко не первый случай, когда власти Ирана отыгрываются на майнерах — в прошлом году правительство дважды останавливало работу криптовалютных ферм, чтобы снизить давление на энергетическую инфраструктуру при росте энергопотребления до критически высокого порога.

До введения ограничений Иран был как Мекка для майнеров – в мае прошлого года аналитическая компания Elliptic подсчитала, что 4,5% от общего объема добычи биткоинов приходилось на Иран. В то же время, данные Кембридского центра альтернативных финансов (CCAF) свидетельствуют, что по состоянию на январь показатель снизился до 0,12%.

История Ирана в целом напоминает пример Казахстана, где ситуация развивалась точно так же (подробнее — в отдельном материале на сайте). В эти выходные биткоин ненадолго падал до $17 тыс. (последние сутки курс держится выше $20 тыс. за единицу криптовалюта), а капитализация всего рынка криптовалют опускалась ниже $800 млрд против $3 трлн в конце 2021 года.

Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $1 трлн — впервые с начала 2021 года


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